南加大華生體驗好萊塢LED螢幕技術 拍片現場見虛擬場景

楊藍表示，在LED螢幕拍攝中，最大的感受是各部門間的緊密合作。（受訪者提供）

在過去，影視拍攝中的綠幕就像是魔法師的斗篷，讓人們可以在後期製作中構建虛擬場景，但同時在拍攝現場，導演和演員們必須憑藉豐富的想像力來工作，也使得後期充滿挑戰。然而，隨著科技的不斷進步，一種全新的拍攝方式正在改變這一切：LED螢幕正逐漸取代傳統的藍綠幕。LED螢幕能直接在拍攝現場呈現出虛擬場景，讓人身臨其境。想像一下，演員不再需要憑空想像自己身處外太空 ，而是直接看見外太空的景象。

南加大 （USC）電影學院最近開設了一門LED螢幕技術課程，這也是該技術首次走進美國高校的課堂。南加大電影系碩士生楊藍參與了這門課程，作為班上唯一的華人，他親身體驗了這項前沿科技。楊藍指出，LED螢幕技術最大的優勢在於打破了拍攝場地的限制，讓創作者可以自由設計拍攝空間，創造出現實生活中不存在的奇妙場景。他強調，這項技術在拍攝科幻影片時尤為適用，因為它能夠創造出令人驚嘆的虛擬場景。

南加大電影學院最近開設了一門LED螢幕技術課程，華生楊藍親身體驗了這項前沿科技。（受訪者提供）

楊藍表示，LED螢幕技術在拍攝過程中也改變了工作流程。傳統的綠幕拍攝中，特效部門和其他部門之間的合作不那麼密切，而在LED螢幕拍攝中，各部門需要在拍攝前進行詳細的溝通，包括演員走位、道具動畫等細節，這樣才能確保拍攝的順利進行。

南加大的這門課程是與索尼 合作開設，索尼提供LED螢幕、攝影機和相關器材，由經驗豐富的指導老師授課，學生們擔任導演、製片、特效和攝影等主創角色。楊藍在課程中擔任攝影指導，他表示，在LED螢幕拍攝中，感受到最大的不同是各部門間的緊密合作，每個部門都可以給出自己的想法，工作分配的時間和方式也有所不同。

楊藍認為，LED螢幕技術並不能完全取代傳統綠幕和藍幕拍攝，並未必能大幅縮減創作成本。LED螢幕雖然可以讓創作者直觀看到拍攝效果，節省後期特效的時間，但需要投入更多的前期準備工作，因此製作成本和傳統拍攝相比並沒有太大差距。

楊藍表示，通過這門課程，他不僅學習到了最新的拍攝技術，還在實踐中不斷探索和創新，為未來的影視創作積累了寶貴的經驗。然而，楊藍強調，LED螢幕技術歸根到底只是一種工具，創作不應該被技術所限制。他比喻道，這就像廚房裡多了一把新刀，不意味著只能用這把刀，技術可以輔助創作，但最終的目的是講好故事。他認為，「學習技術的目的是忘記技術。」