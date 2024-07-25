我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加熱爆 華人空調師忙翻

「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

南加大華生體驗好萊塢LED螢幕技術 拍片現場見虛擬場景

記者劉子為／洛杉磯報導
楊藍表示，在LED螢幕拍攝中，最大的感受是各部門間的緊密合作。（受訪者提供）
楊藍表示，在LED螢幕拍攝中，最大的感受是各部門間的緊密合作。（受訪者提供）

在過去，影視拍攝中的綠幕就像是魔法師的斗篷，讓人們可以在後期製作中構建虛擬場景，但同時在拍攝現場，導演和演員們必須憑藉豐富的想像力來工作，也使得後期充滿挑戰。然而，隨著科技的不斷進步，一種全新的拍攝方式正在改變這一切：LED螢幕正逐漸取代傳統的藍綠幕。LED螢幕能直接在拍攝現場呈現出虛擬場景，讓人身臨其境。想像一下，演員不再需要憑空想像自己身處外太空，而是直接看見外太空的景象。

南加大（USC）電影學院最近開設了一門LED螢幕技術課程，這也是該技術首次走進美國高校的課堂。南加大電影系碩士生楊藍參與了這門課程，作為班上唯一的華人，他親身體驗了這項前沿科技。楊藍指出，LED螢幕技術最大的優勢在於打破了拍攝場地的限制，讓創作者可以自由設計拍攝空間，創造出現實生活中不存在的奇妙場景。他強調，這項技術在拍攝科幻影片時尤為適用，因為它能夠創造出令人驚嘆的虛擬場景。

南加大電影學院最近開設了一門LED螢幕技術課程，華生楊藍親身體驗了這項前沿科技。...
南加大電影學院最近開設了一門LED螢幕技術課程，華生楊藍親身體驗了這項前沿科技。（受訪者提供）

楊藍表示，LED螢幕技術在拍攝過程中也改變了工作流程。傳統的綠幕拍攝中，特效部門和其他部門之間的合作不那麼密切，而在LED螢幕拍攝中，各部門需要在拍攝前進行詳細的溝通，包括演員走位、道具動畫等細節，這樣才能確保拍攝的順利進行。

南加大的這門課程是與索尼合作開設，索尼提供LED螢幕、攝影機和相關器材，由經驗豐富的指導老師授課，學生們擔任導演、製片、特效和攝影等主創角色。楊藍在課程中擔任攝影指導，他表示，在LED螢幕拍攝中，感受到最大的不同是各部門間的緊密合作，每個部門都可以給出自己的想法，工作分配的時間和方式也有所不同。

楊藍認為，LED螢幕技術並不能完全取代傳統綠幕和藍幕拍攝，並未必能大幅縮減創作成本。LED螢幕雖然可以讓創作者直觀看到拍攝效果，節省後期特效的時間，但需要投入更多的前期準備工作，因此製作成本和傳統拍攝相比並沒有太大差距。

楊藍表示，通過這門課程，他不僅學習到了最新的拍攝技術，還在實踐中不斷探索和創新，為未來的影視創作積累了寶貴的經驗。然而，楊藍強調，LED螢幕技術歸根到底只是一種工具，創作不應該被技術所限制。他比喻道，這就像廚房裡多了一把新刀，不意味著只能用這把刀，技術可以輔助創作，但最終的目的是講好故事。他認為，「學習技術的目的是忘記技術。」

南加大 太空 索尼

上一則

只花74萬元 在南加打造皇室貴族般莊園

下一則

巴市衛生局長吳盈盈 轉任聯邦要職

延伸閱讀

拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗
南加大新研究：洛縣140萬人營養不足 亞裔高風險

南加大新研究：洛縣140萬人營養不足 亞裔高風險
2028洛杉磯奧運 長堤卡森挑大梁

2028洛杉磯奧運 長堤卡森挑大梁
南加大專盃橋牌論對邀請賽20日登場 邀華洋好手參加

南加大專盃橋牌論對邀請賽20日登場 邀華洋好手參加
南加大學生刺死偷車賊 檢認正當防衛不起訴

南加大學生刺死偷車賊 檢認正當防衛不起訴
南加大19歲榮譽生 捅死遊民被捕 保釋金200萬

南加大19歲榮譽生 捅死遊民被捕 保釋金200萬

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
趙安於7月16日下午外出後失蹤。（本報檔案照）

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

2024-07-23 15:27
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
蒙市失蹤女孩趙安全家福。（KTLA視頻截圖）

蒙市女孩失蹤前一日 與警對話視頻曝光

2024-07-23 20:14
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入