美奧運羽球女單張蓓雯 拚奪牌

2024年6月美國公開賽張蓓雯贏得亞軍（受訪者提供）

巴黎奧運 會開幕在即，各國運動員蓄勢待發。美國奧運兵團羽球 隊有一位世界排名第十的華裔女單選手張蓓雯（Beiwen Zhang），第二次獲得奧運女單參賽資格。她接受本報採訪表示，前進巴黎奧運的目標是「拿牌」，也就是拚入前三名。

在今年美國奧運羽球隊員中，張蓓雯是「唯二」參加過奧運賽的選手。在2021年東京奧運 會女單16強賽中，張蓓雯對戰何冰嬌，先以21：14拿下第一局，但在第二局卻因為阿基里斯腱（小腿後側的肌腱）受傷不得不退賽，無緣晉級8強。

東京奧運會後，張蓓雯的回歸狀態比以往任何時候都更好，2023年10月在第 27 屆 YONEX 泛美錦標賽上贏得了女單金牌，2023年11月參加海洛（HOLY）羽球公開賽贏得冠軍，2024 年6月美國羽毛球公開賽獲得女單亞軍，以及2024年加拿大羽球公開賽打入準決賽。現在面對最重要的巴黎奧運賽事，她表示，「 不過我的籤表沒有很好，所以現在做好當下準備的事情。」

作為職業羽球選手，自2013年以來，張蓓雯代表美國參加過多次重要國際大賽，包括2021年東京奧運會，十多年的訓練和比賽，積累了豐富的實戰經驗，形成了自己的技術特點。張蓓雯說，「比賽重要的是心態，穩定和健康的心態才能有效發揮技術。累積的經驗也都是自己練出來的，所以對自己比較了解。技術在比賽上的優勢，基本上看不太出來，特別是奧運賽，大家壓力都很大，就看自己的抗壓能力。」

巴黎奧運會羽球小組賽共有14組，張蓓雯第一輪抽在K組，對手是何羡儒、阮翠玲。如果小組賽出線，下一步的循環賽將會遭遇亞洲和歐洲羽球好手，苦戰在前。

張蓓雯生於中國遼寧鞍山，2003年移民新加坡；2013年移居美國，常住拉斯維加斯。但從2015開始，張蓓雯經常在加州或者出國訓練，因為拉斯維加斯缺乏高水準的羽球選手一起訓練，所以，她必須經常出城參加訓練，棋逢對手，水漲船高，才能使自己保持最佳狀態。