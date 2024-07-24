謊稱投資網站 洛男詐騙120萬

洛縣一名54歲的男子因涉嫌虛假承諾成人視頻網站的所有權，騙取投資者近120萬元（谷歌示意圖）

洛杉磯縣一名54歲的男子因涉嫌虛假承諾成人視頻網站的所有權，騙取投資 者近120萬元，用於償還債務和個人開支，可能面臨最高20年監禁，嫌犯哈拉菲安（Patrick Khalafian）於7月22日認罪。

根據加州 中區檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office Central District of California）訊息，從2009年11月到2016年10月，哈拉菲安為創立和經營成人娛樂網站的企業招攬投資。哈拉菲安向受害者虛假表示，他們的投資將用於商業運營，包括為擬議網站開發軟體和平台、支付電腦伺服器費用、僱用員工和購買廣告。他還虛假承諾，受害者將在特定日期前償還其投資，他們將獲得公司的所有權權益，並將獲得公司利潤的一部分。

然而，哈拉菲安沒有用受害者的錢進行投資，而是用他們的資金來償還他的債務，包括之前受害者的債務，並為他自己的生活方式提供資金，包括用於賭博和奢侈購物。為了讓受害者相信他們的資金正在按照承諾使用，哈拉菲安向受害者謊報據成人網站公司的近況。哈拉菲安最終停止回應受害者，並更改電話號碼和電子郵件地址，以逃避投資者的詢問。

檢察官指出，舉例而言，2015年7月，哈拉菲安在比佛利山 莊會見了一名受害者，並謊稱受害者的100萬元投資將用於支付電腦服務器、員工和廣告等業務費用。當月晚些時候，受害者將100萬元匯入哈拉菲安的銀行帳戶。在收到資金的同一天，哈拉菲安將受害者的20萬元轉入帳戶，用於支付房租、豪華汽車費用和其他個人開支。他還用超過10萬元的錢去賭場賭博，以及購入各種豪華消費品。 哈拉菲安從未向受害者償還任何投資，並且在2016年10月停止回覆受害者的訊息。

哈拉菲安也承認在 2015 年和 2016 年分別詐騙了另外兩名受害者8萬元和9萬元，將這些錢用於個人開支，而不是用於他的成人網站運營。根據調查，哈拉菲安的詐欺行為造成了至少117萬元的總損失。

聯邦地區法官比羅特 (André Birotte Jr.) 計劃於 2025 年2月21日舉行量刑聽證會，屆時哈拉菲安將在聯邦監獄面臨法定最高20年徒刑。