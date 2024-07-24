環保團體告洛市和洛港排廢超標
環保團體「Environment California（加州環境）」23日向洛杉磯聯邦法院狀告洛杉磯市和洛杉磯港口糞便細菌、銅等金屬元素和其他致癌物質排放超標，導致聖彼渚灣和附近地區受到嚴重汙染。
加州環境組織在訴狀中稱，洛杉磯港的雨水處理系統規模嚴重不足，未經處理的廢水經常完全繞過系統流入港灣和海洋，違反聯邦環境保護法。洛杉磯市府律師23日沒有馬上回應這起訴訟。
訴狀指出，南加州的海灣經常因降雨汙染海水細菌超標而被迫關閉使用。Inner Cabrillo Beach正好位於洛杉磯港邊緣，港口下游，該地區登上美國環境部2023年「游泳安全嗎？」報告中全美最不安全的海灘之一。長堤的許多海灘也因超高水平的細菌造成人體健康危害而經常關閉。
訴狀稱，這些地區環保遭到破壞，源頭是離洛杉磯市中心以南約25英里的洛杉磯港及附近占地53英畝的雨水處理系統，該雨水處理系統本來應該可以去除雨水中的沙礫、有毒物質、金屬元素以及天氣乾燥時積聚在屋頂上的各種細菌。但遺憾的是，該系統不僅規模太小，而且工作效率極低。訴訟稱，洛杉磯港多年來一直違反聯邦清潔水法排放，糞便細菌和金屬水平超標，儘管港口每次違規都定期繳納3000元的強制最低州罰款，但違規行為有增不減。
加州環保組織稱，這是「付費污染」的典型案例，港口違規，繳納罰款，然後繼續污染。環保組織稱，由於氣候變化，風暴變得更加嚴重，洛杉磯港勢必升級雨水處理系統，防止可預防的汙染進入民眾生活和沿海水域，加州無法承受這樣不受控制的汙染繼續下去的後果。
加州環境組織表示，洛杉磯港作為洛市的一個部門，資金完全來自對200多家航運公司的租賃和運輸收費，過去24年都是美國最大的貨櫃港口，每年處理價值約3000億元的貨物，2023年達3.57億元，沒有理由不對周邊的環境安全負責。
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