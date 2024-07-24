環保團體告洛市和洛港排廢超標

環保團體向洛杉磯聯邦法院狀告洛杉磯港口糞便細菌和其他致癌物質排放超標，導致聖彼渚灣和附近地區受到嚴重汙染。（洛杉磯港提供）

環保團體「Environment California（加州 環境）」23日向洛杉磯聯邦法院狀告洛杉磯市和洛杉磯港 口糞便細菌、銅等金屬元素和其他致癌物質排放超標，導致聖彼渚灣和附近地區受到嚴重汙染。

加州環境組織在訴狀中稱，洛杉磯港的雨水處理系統規模嚴重不足，未經處理的廢水經常完全繞過系統流入港灣和海洋，違反聯邦環境保護法。洛杉磯市府律師23日沒有馬上回應這起訴訟。

訴狀指出，南加州的海灣經常因降雨汙染海水細菌超標而被迫關閉使用。Inner Cabrillo Beach正好位於洛杉磯港邊緣，港口下游，該地區登上美國環境部2023年「游泳安全嗎？」報告中全美最不安全的海灘之一。長堤 的許多海灘也因超高水平的細菌造成人體健康危害而經常關閉。

訴狀稱，這些地區環保遭到破壞，源頭是離洛杉磯市中心以南約25英里的洛杉磯港及附近占地53英畝的雨水處理系統，該雨水處理系統本來應該可以去除雨水中的沙礫、有毒物質、金屬元素以及天氣乾燥時積聚在屋頂上的各種細菌。但遺憾的是，該系統不僅規模太小，而且工作效率極低。訴訟稱，洛杉磯港多年來一直違反聯邦清潔水法排放，糞便細菌和金屬水平超標，儘管港口每次違規都定期繳納3000元的強制最低州罰款，但違規行為有增不減。

加州環保組織稱，這是「付費污染」的典型案例，港口違規，繳納罰款，然後繼續污染。環保組織稱，由於氣候變化，風暴變得更加嚴重，洛杉磯港勢必升級雨水處理系統，防止可預防的汙染進入民眾生活和沿海水域，加州無法承受這樣不受控制的汙染繼續下去的後果。

加州環境組織表示，洛杉磯港作為洛市的一個部門，資金完全來自對200多家航運公司的租賃和運輸收費，過去24年都是美國最大的貨櫃港口，每年處理價值約3000億元的貨物，2023年達3.57億元，沒有理由不對周邊的環境安全負責。