黑道殺警案認罪 最重判50年

殺警凶嫌由左至右為Ernesto Cisneros、Luis Rios、Jesse Contreras、Haylee Grisham。（洛縣警局提供）

30歲的Luis Alfredo de la Rosa Rios（後稱R男）、25歲的Ernesto Cisneros（後稱Cis男）與36歲的Jesse Contreras（後稱Con男）三人在2022年1月槍殺陪伴女友看房的員警Fernando Arroyos。三人都已認罪，聯邦檢察官同意減刑，R男與Cis男求處35年至50年有期徒刑，Con男刑期35年。

21歲的從犯Haylee Marie Grisham與三人都是幫派成員，也是R男的女友，2023年也已認罪，9月才會宣判。

綜合認罪書與檢方文件，三男在同日稍早已在南洛杉磯 佛羅倫斯－費爾斯通地區（Florence-Firestone）搶過兩人，之後又在附近尋找其他目標，正好發現員警與女友兩人，因此動手搶劫。

R男與Cis男持槍抵住兩人，然後動手拿走員警的錢包與銀項鍊，員警伺機奪槍後與歹徒展開槍戰，歹徒逃逸但身中一槍的員警不治身亡。洛縣 警局稍後接到通報，Junction Street與East 60th Street一帶有人遭槍擊 ，最後發現是Cis男。

警方在附近也找到藏身車庫內的Con男。R男與Haylee Grisham則在住所被捕。當時的縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）指示將案件交給聯邦檢察官處理，因為他認為縣檢長賈斯康（George Gascón）會求處輕刑。