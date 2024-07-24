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成本雖增 南加速食業聘僱人數反升

編譯胡立宗／綜合報導
南加四縣速食業受雇人數6月創下歷史新高，達36萬1500人。（資料來自加州就業發展部）
南加四縣速食業受雇人數6月創下歷史新高，達36萬1500人。（資料來自加州就業發展部）

加州4月起調漲速食業員工時薪，反彈聲音眾多。不過，加州就業發展部的統計顯示，南加四縣3月至6月的速食業受雇人數增加7600名，總數創下歷史新高的36萬1500人，占南加勞工的4.5%。

南加新聞集團的專欄認為，雖然4個月只是個短期統計，卻也顯示業界認為的最糟狀況並未出現，意即價格大幅升高，導致消費減少，業界大量裁員。

其他餐廳的僱員數量也達到新高，6月總數為29萬4500人，自3月增加8800 人，同時月增2000人、年增4500人。假設員工數與來客數成正比，則南加的外食人數仍然很高，不論是外帶還是內用。

洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣個別來看：洛縣6月速食業員工總數來到19萬7800人，3月以來增加4400人，占總勞工的4.3%。

橙縣6月的速食業員工總數為7萬4200人，3月以來增加1300人，占全縣的比例為4.3%。內陸帝國6月共有8萬9500人，較3月增加1900人，占總數的5.2%。

至於南加的其他產業，6月份共有800萬人受雇，比3月增加7萬2200人，年增11萬5100人、增幅為1.5%。速食業的2.2%、餐廳的2.8%還高於全部的增速；相關的住宿業也有3.1%，顯示南加的職缺持續增加。

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