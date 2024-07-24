餐廳收附加費近4成 華人嚇到

李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

加州 禁收附加費的新法律7月開始生效，但部分消費者還不知曉該新政豁免了餐廳、酒吧等場所。洛杉磯市華人李女士近日在就餐後，發現不僅有5%的附加費，商家算的消費稅還包括了服務費和附加費，讓她感嘆新法似乎並未給消費者帶來福音。

7月18日，李女士與八位好友在西好萊塢 （West Hollywood）的一家餐廳聚餐，眾人吃飽喝足後，為了支付便捷，決定由李女士先結帳，之後再平分帳單並轉帳，李女士拿到收據後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費，名為西好萊塢附加費（WeHo Surcharge）。根據收據，這筆附加費是用於保證餐廳員工得到行業內有競爭力的薪酬。李女士此前聽聞加州推行禁止收附加費的新法，便向餐廳員工質詢，在一番溝通後，才得知這項新政並不適用於餐廳、酒吧等場所。

李女士就餐後在網上進行了研究，發現西好萊塢地區許多餐廳都有3%到5%的額外附加費，也有許多網友對此吐槽。李女士表示，選擇該區域的餐廳是為了情調和氛圍，但拿到收據後看到的總價讓人有些吃不消，且讓就餐的愉悅心情也受到影響。李女士說，她的這頓聚餐，食物酒水費用502元，而服務費、附加費和消費稅的總和為190元，約占食物原價的38%。李女士認為，餐廳不應該如此「宰客」。

李女士所說的加州禁止收取附加費政策是SB478法案，本應於7月1日起生效，但加州州長紐森 （Gavin Newsom）在6月29日簽署了另一項SB1524法案，也是7月1日生效。SB1524仍舊禁止飯店和售票活動收取隱藏費用與額外餐飲費用，但允許餐廳、酒吧、食品加盟店或雜貨送貨服務收取附加費，例如自動附加的服務費，但條件是必須在菜單、廣告或其他提到價格的地方「清楚、顯著地說明費用的目的」，這也是許多食品業者現行的做法。在法案生效後，餐廳有一年的時間可以將有關附加費的文字說明修改到符合法律「必須清楚顯著」的要求，方式包括放大字體等。

SB1524法案的通過令許多消費者失望。根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一項最近調查，在1000名受訪者中，超過81%的人認為，餐廳收取附加費是非法的，附加費的存在讓更多人開始避免外出就餐。