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華女持武士刀殺人案 疑房客糾紛

本報記者 聖迪瑪斯報導
圖為命案發生街區。（本報記者／攝影）
圖為命案發生街區。（本報記者／攝影）

洛杉磯縣聖迪瑪斯市（San Dimas）近日發生命案，一名華裔女性持武士刀在事發住宅刺死一名女子，另有一名女子身體不適送醫，無生命危險。洛縣警局表示，該案調查中，尚無更新消息。不過，據事發地周邊居民說，該案可能與房客糾紛有關。但案發動機還需警方最終確認。

事發住宅位於市區300 S. Huntington Ave.，距離市中心、購物中心都很近。據一位白人鄰居Robert說，他在這裡居住十多年，社區一向都很安靜，從未發生過惡性事件。他還表示，經常看見的是三名亞裔面孔女性在事發住宅進出，但都不與鄰居接觸。記得其中一名女性與一名亞裔男子出入，具體什麼關係不太清楚。

另一位經常在街區散步的西裔女性年長者Jenny表示，她認為三名女子中，其中有房客，或者一名稍年長女性是房東。但她也不確定，她懷疑命案可能是房客與房東糾紛導致。但這種說法並沒有經過警方證實。

根據地產公開記錄，事發住宅登記的兩名屋主是華人，一人姓黃，另一人姓陳。可能是夫妻關係。兩人於2015年5月間，以全額現金在該住宅上市七天就以53萬元買下住宅，兩人還在上市價格基礎上加價數千元。住宅占地7000多平方呎，住宅面積1500多平方呎，三室二衛浴間。據地產經紀表示，住宅建於1977年，在當時算是比較不錯的房屋。屋主購入後，並沒有看到有太多修整，可能用於出租使用。

由於該住宅居民一直很低調，就連一位越南裔鄰居對她們的情況都不太熟悉，只是知道有女子居住，可能是華人。

據報導，7月18日午後，有人報警稱聖迪瑪斯市一居民區發生命案。警方趕到後，看見一名女子在事發街路附近U-Haul貨車旁走動，手持武士刀，身上及手上有血跡，見到警方後，她放下武士刀舉手投降。警方在事發住宅搜查中，還發現一名女子，身上多處刀傷，不幸於當場死亡。警方繼續搜查，發現第三名女性，雖然未有傷，但因身體不適送醫。由於當事人不會說英語，僅僅說中文普通話，給現場調查帶來難度。目前該案還在進一步調查中。

亞裔 華人 房東

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