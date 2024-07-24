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內陸煙霧汙染嚴重 民眾應採防護措施

河濱縣訊
加州南海岸空氣品質管理局7月23日發布的檢測圖。（來自X）
加州南海岸空氣品質管理局7月23日發布的檢測圖。（來自X）

近日，內陸河濱縣火災產生的大量煙霧中含有高濃度的可吸入顆粒物。多個空氣品質監管機構已發布警報，認定內陸帝國地區的空氣汙染嚴重，並敦促民眾採取相應防護措施。

監管機構建議民眾避免在壁爐或火坑中燃燒木材，並儘量減少蠟燭、熏香、煎炸和燒烤等活動，以減少空氣中的汙染源。同時，建議避免使用汽油驅動的草坪和花園設備。

此外，民眾應盡量留在室內並關閉門窗。如果聞到煙味，應尋找其他庇護所。應避免劇烈的體力活動，並使用空氣清淨機進行室內空氣過濾。如果必須在戶外活動，請縮短活動時間並佩戴緊密貼合的N-95口罩或P-100防護面罩。普通醫用口罩或布口罩無法提供有效防護。

接觸可吸入顆粒物可能會導致多種健康問題，包括肺部疾病惡化、氣喘發作和急性支氣管炎，還會增加呼吸道感染的風險。特別是對呼吸道敏感的人群，健康影響會更為嚴重。

汙染程度可能會因火災行為和當地天氣條件而有所變化。根據國家氣象局的警報，內陸地區除了受到野火煙霧的影響外，還處於高溫警報之下。預計高溫將在華氏100至106度之間，高溫警報將於本周三24日晚上9時到期。

口罩 高溫 空氣汙染

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