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中國超平價COTTI咖啡聖蓋博開北美首店 洛華人追捧

記者朱敏梓／洛杉磯報導
來自中國新興的咖啡品牌庫迪咖啡入駐洛杉磯。（記者朱敏梓／攝影）
來自中國新興的咖啡品牌庫迪咖啡入駐洛杉磯。（記者朱敏梓／攝影）

近年來，來自中國的茶飲品牌紛紛出海，其中咖啡品牌迅速拓展海外市場；庫迪咖啡（COTTI COFFEE ）是來自中國新興的咖啡品牌，主張以極低的價格為顧客提供高品質、高性價比和高便利性的現磨咖啡產品；近日，庫迪咖啡在洛杉磯開啟北美本土首家店鋪，開起低價促銷的路線。

許多華人紛紛前來打卡，品嚐生椰系列等招牌飲品。（記者朱敏梓／攝影）
許多華人紛紛前來打卡，品嚐生椰系列等招牌飲品。（記者朱敏梓／攝影）

近期營業的這家庫迪咖啡門店位於華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel），定價十分親民。一杯美式2.99元，拿鐵、馥芮白等常見咖啡種類為3.99元，這與同款美國品牌相比相當於半價。除此之外，庫迪咖啡還推出一系列在中國流行的新式咖啡，例如生椰拿鐵、古早黑糖拿鐵等，以及生椰大紅袍、手搖冰茶、庫克冰等非咖啡類飲品，為顧客提供多種品類選擇。

櫃檯上擺滿了飲品，生意火爆。（記者朱敏梓／攝影）
櫃檯上擺滿了飲品，生意火爆。（記者朱敏梓／攝影）

在剛營業期間，店鋪門口放出了大大的優惠海報，只需要通過手機App點單，首單任意飲品都只需0.99元。庫迪咖啡表示，門店使用的都是阿拉比卡咖啡豆(Arabica)，也就是說不到一元的價格就能夠享受到現磨咖啡飲品，如此大的優惠幅度吸引了諸多顧客，店內生意十分火爆，櫃檯上放滿了訂單和咖啡。除了首單0.99元，店內還放送了諸多優惠，例如全場八折、App的全場七折優惠券等。

庫迪咖啡的落地，讓許多華人感嘆「終於有國內咖啡店的感覺了」。一位光顧的華人沈同學表示，之前回國就經常喝瑞幸、庫迪咖啡，性價比非常高，回了美國之後一直想喝生椰拿鐵，現在終於能喝到了。另一名來領取飲品的華人董小姐說，她點的燕麥拿鐵，咖啡的味道很濃厚，就算是原價4元，性價比也非常地高。

在高通膨的當下，「高性價比」無疑是吸引消費者的一大利器，不少華人表示，希望這類低價咖啡品牌的入駐，能夠讓美國的咖啡市場也「捲」起來，提供更多的選擇。

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