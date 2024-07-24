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憶鄭佩佩 金馬獎導演楊敦平重現洛城往事

記者楊青／洛杉磯報導
右起：鐘阿城、胡金銓、鄭佩佩、張錯。（楊敦平提供）
右起：鐘阿城、胡金銓、鄭佩佩、張錯。（楊敦平提供）

一代電影女俠鄭佩佩日前在舊金山過世，洛杉磯友人和影迷同感悲泣與惋惜。鄭佩佩放下人生當紅頂峰光環在洛杉磯沉潛的那段生活、以及開創南加華人有氧運動鮮為人知的往事，在金馬獎導演楊敦平的溫馨回憶中脫穎而出。

胡金銓基金會五位理事：後左RoseMary、楊敦平、穆曉澄；前左至右：鄭佩佩、張...
胡金銓基金會五位理事：後左RoseMary、楊敦平、穆曉澄；前左至右：鄭佩佩、張錯。（楊敦平提供）

楊敦平與鄭佩佩的交情超過半個世紀，兩人不到而立之年已相識為友。巧的是，兩人生日只相隔兩天，同屬狗，同是魔羯座。兩人不但是電影界老友，同是洛杉磯華人電視的開山鼻祖，還是聖瑪利諾的鄰居，兩家的孩子當年是聖瑪利諾高中同學。

楊敦平說，鄭佩佩人生前半段是相當幸運的。上海出生的她初中畢業後到了香港，進了南國實驗劇團，很快被邵氏公司簽約做了演員。她的第二部戲，演了胡金銓導演的《大醉俠》中的女主角金燕子；作為中國新派武俠電影，《大醉俠》一反老武俠片中京劇式的假打，首次采用電影蒙太奇手法剪接，驚艷了觀眾。《大醉俠》不僅為邵氏掙得滿盆滿缽，鄭佩佩也成為邵氏當時最紅的演員。那時，她還不到20歲。

楊敦平回憶，鄭佩佩在最紅的時候嫁給了富商原文通，婚後不久就搬來洛杉磯，住進聖瑪利諾，兩家成為住得很近的鄰居。當時胡金銓也已住在聖瑪利諾，三人幾乎天天在一起。但那時鄭佩佩要相夫教子，期間鄭佩佩為了照顧小孩，放棄演戲，留洛杉磯天天照顧家，前後十年。

楊敦平80年代中期在洛杉磯創辦世華電視台並擔任總經理，租用18號國際頻道播出節目，也是18台的第一套中文節目，請好友鄭佩佩來做節目。他說，那正是簡方達健美操盛行的時候，鄭佩佩第一次將有氧舞蹈帶給華人社區，當時她主持的《健康123》，洛杉磯不少長輩至今記憶猶新。

金馬獎紀錄片導演楊敦平。（記者楊青／攝影）
金馬獎紀錄片導演楊敦平。（記者楊青／攝影）

三年後楊敦平因喜歡藝術創作重返電影圈回台灣拍電影，告別洛杉磯電視界。楊敦平回憶，鄭佩佩就是那時接手了世華電視，開始了她在洛杉磯的電視生涯，並很快與18台總經理Rosemary成為好朋友，一直得到邵逸夫亞洲電視台提供節目，但遺憾當時華人社區仍小，市場不大，資金不足，短短兩年鄭佩佩就賠了兩、三百萬元。來自夫家的各種壓力越來越大，最後鄭佩佩和原文通離了婚，鄭佩佩重返香港、台灣演戲。

楊敦平表示，盡所有可能拍胡金銓導演要拍的電影，一直是鄭佩佩的心願。胡金銓生前最想拍的電影，就是《Chinaman's chance（中國佬的機會）》。當時為電影找資金極為困難，鄭佩佩透過18號電視台總經理的關係找到知名製片人，分別從英國和美國獲得1800萬和1000萬元投資，影片計畫由胡金銓導演，楊敦平擔任執行製片。但就在萬事俱備時，卻傳來了胡金銓在台灣做心臟支架手術發生意外，在手術台上過世的噩耗。電影因此沒了下文。

胡金銓導演過世後，成立了胡金銓電影基金會，鄭佩佩擔任主席，楊敦平是理事之一。楊敦平回憶，大概三年前鄭佩佩就不怎麼參加會議了；因為中風，她行動不便，講話也有一定困難，之後又出現輕微的失智。但哪怕這樣，胡金銓所有的後事，包括去台灣爭取獎勵等等，都是她一個人兩邊跑，讓人感動。

洛杉磯 華人 聖瑪利諾

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