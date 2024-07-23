南加「屍花」開了 花期約3天想看要快

22日上午南加居民和各地游人蜂擁前往漢庭頓公園觀賞屍花開放。（記者楊青/攝影）

漢庭頓圖書館 公園的「屍花」又開了。在含苞近四天之後，這株屍花21日深夜開始悄悄綻放，22日上午立即吸引南加 居民和各地游人大排長龍前往觀賞。

視頻來源：記者楊青

屍花的正式名稱為巨花魔芋（Amorphophallus titanum），也稱泰坦魔芋，天南星科魔芋屬植物，原產印尼蘇門答臘熱帶雨林。因為它們開花時會散發出一股類似屍臭的味道，因此俗稱屍花。

22日中午聖瑪利諾市氣溫近華氏90度，但在高溫 艷陽下排隊進場觀賞的游人絡繹不絕。漢庭頓公園植物專家介紹，今年展出的這株巨花魔芋在7月18日已長到超過84吋，過去三天又以每天3.5吋至6.5吋的速度繼續長高，到21日深夜和22日凌晨，花瓣開始展開。植物專家表示，巨花魔芋的開花期很短，通常只有一至三天左右，這也是大家每次都快速蜂擁前來觀賞的原因。

漢庭頓公園的植物專家介紹，每年夏季大家都慕名來看屍花盛開，但事實上花凋謝後，還會有別的看頭，屍花植株會由生長在地底的球莖上長出一片葉子，這片葉子可以長到6米高、5米寬，近似於一棵小樹，綠色葉柄頂端又會分叉為幾個分枝，每個分枝會生出許多小葉。當生長季結束，老葉會逐漸萎凋，球莖進入休眠期，大約會休眠四個月左右。

漢庭頓圖書館公園1999年首次展出屍花，短短三天內吸引近萬遊人前往觀賞。之後漢庭頓公園每兩到三年都有會有屍花盛開展現給公眾。漢庭頓公園2023年屍花開的時間是8月28日至於31日，花高8呎；今年的屍花不但開花時間早了一個月，花型也比去年更大。