蒙市15歲華女失蹤一周 仍未尋獲

居住在橙色區域內的民眾可以查看16日晚6時20分之後的監控錄像，並向警方及時報告任何目擊情況。（尋找趙安網站）

蒙特利公園市 居民、馬凱博高中學生Alison（中文名：趙安) 16日下午外出至今未歸，距離其失蹤已經過去七天。蒙市警方表示，搜尋仍在進行中，並呼籲知情民眾及時聯繫警方提供信息。

16日晚9時36分左右，蒙市警局開始對趙安進行失蹤人員調查。警局稱，自從其被報告失蹤以來，偵探與當地、縣、州和聯邦合作機構合作，一直在持續調查此案。警方將繼續與趙安的家人們合作，並對該地區的社區進行調查，審查監視器錄影，採訪可能的目擊者。

根據警方信息，Alison身高約5呎2吋，體重約96磅，黑髮，棕色眼睛。她於16日下午5時32分左右離開了位於蒙市北伊內斯大道200 號街區（200 block of North Ynez Avenue）的住所。16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，藍色腳踏車，戴黑色口罩 和黑色背包；她沒有手機，也沒有其他任何可以定位的設備。

尋找Alison的網站www.alisonchao.com最新公告顯示，目前需要確定她的下一步行動和蹤跡，希望居住在橙色區域內的民眾提高警覺，並查看16日晚上6時20分之後的監控錄像，並向警方及時報告任何目擊情況。