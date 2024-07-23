我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

蒙市15歲華女失蹤一周 仍未尋獲

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
居住在橙色區域內的民眾可以查看16日晚6時20分之後的監控錄像，並向警方及時報告任何目擊情況。（尋找趙安網站）
居住在橙色區域內的民眾可以查看16日晚6時20分之後的監控錄像，並向警方及時報告任何目擊情況。（尋找趙安網站）

蒙特利公園市居民、馬凱博高中學生Alison（中文名：趙安) 16日下午外出至今未歸，距離其失蹤已經過去七天。蒙市警方表示，搜尋仍在進行中，並呼籲知情民眾及時聯繫警方提供信息。

16日晚9時36分左右，蒙市警局開始對趙安進行失蹤人員調查。警局稱，自從其被報告失蹤以來，偵探與當地、縣、州和聯邦合作機構合作，一直在持續調查此案。警方將繼續與趙安的家人們合作，並對該地區的社區進行調查，審查監視器錄影，採訪可能的目擊者。

根據警方信息，Alison身高約5呎2吋，體重約96磅，黑髮，棕色眼睛。她於16日下午5時32分左右離開了位於蒙市北伊內斯大道200 號街區（200 block of North Ynez Avenue）的住所。16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，藍色腳踏車，戴黑色口罩和黑色背包；她沒有手機，也沒有其他任何可以定位的設備。

尋找Alison的網站www.alisonchao.com最新公告顯示，目前需要確定她的下一步行動和蹤跡，希望居住在橙色區域內的民眾提高警覺，並查看16日晚上6時20分之後的監控錄像，並向警方及時報告任何目擊情況。

蒙市警局表示，任何有消息的民眾請致電626-573-1311聯繫調查部門。

Alison可能的騎行路線，黃色「？」是最後被目擊的地點。（X@aggressi...
Alison可能的騎行路線，黃色「？」是最後被目擊的地點。（X@aggressiveFRUIT）
蒙市警局發布尋人啟事，呼籲可能知情的民眾及時聯繫警方，提供信息。（蒙市警局）
蒙市警局發布尋人啟事，呼籲可能知情的民眾及時聯繫警方，提供信息。（蒙市警局）

蒙特利公園市 口罩

上一則

遭駭客網攻 洛縣36家法院22日全關閉

下一則

南加「屍花」開了 花期約3天想看要快

延伸閱讀

走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人

走線圈最有名家庭旅館首曝光 15元1晚 1戶擠12人
趙美心頒國會領袖獎 蔡班達獲勇敢服務獎

趙美心頒國會領袖獎 蔡班達獲勇敢服務獎
蒙市華裔少女趙安 失蹤前畫面曝光

蒙市華裔少女趙安 失蹤前畫面曝光
蒙市8/3免費放電影 邀演員交流

蒙市8/3免費放電影 邀演員交流
蒙市華裔少女趙安 失蹤前最後畫面曝光

蒙市華裔少女趙安 失蹤前最後畫面曝光
蒙市女孩趙安失蹤3天 家人盼奇蹟

蒙市女孩趙安失蹤3天 家人盼奇蹟

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
社會安全局正改變進入線上服務方式，故發送相關電郵給用戶，並在網頁上教民眾防止詐騙。（社安局官網）

這次是真的 最近若收更新社安帳號的電郵勿刪須詳讀

2024-07-21 20:31
The Habit Burger Grill的Double Char漢堡被今日美國評選美國最佳速食漢堡第一名。（Habit Burger Grill官網）

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

2024-07-22 20:21
2024年亞馬遜Prime Day將於7月16日至17日登場。（亞馬遜官網）

亞馬遜Prime Day大促銷 購物專家：這樣做更省錢

2024-07-15 18:11

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮