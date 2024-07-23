花500元 太空片場啖美食做慈善

參與民眾來自四面八方不乏亞裔。（記者張宏／攝影）

派拉蒙片場變身宇宙太空，地球人花500元門票吃美食做慈善。好萊塢 派拉蒙影城（Paramount Studio）外景場地日前舉辦關注基金會（Concern Foundation）的第49屆年度街區派對，現場4000名嘉賓置身在變身為宇宙太空的片場，品嘗各國美食美酒，通過門票、慈善拍賣和捐贈的方式為癌症 研究籌集資金。

（影音來源：記者張宏）

在好萊塢的派拉蒙片場日前變身為宇宙太空，隨處可見飛碟在空中懸掛，不僅太空人 身穿太空服站在門口迎客，平日裡拍攝電影的建築房屋窗戶上，也有太空章魚探頭探腦，道路上還有太空巡邏隊帶領機器人在巡邏，配上現場音樂歌舞表演，為活動增加不少趣味。現場聚集4000名賓客，他們都花費500元門票進場，通過品嘗現場美食的形式，為關注基金會募款。主辦方表示，今年派對的主題是「使命關注——征服癌症最後的疆域」（MISSION CONCERN – CONQUERING CANCER THE FINAL FRONTIER），目的是向Stanley和Joyce Black家族基金會及第三代社區領導者做出的傑出貢獻致敬。活動門票500元，限量4000人，門票全部售罄，愛心滿滿。

片場變成宇宙。（記者張宏／攝影）

日式料理區很受歡迎。（記者張宏／攝影）

太空元素隨處可見。（記者張宏／攝影）

華人做慈善不落人後。Joyce表示，她和朋友一起買了兩張門票，她認為這個活動很有意義，平日單純的美食節花費也要幾百元，這類融合慈善主題的形式更讓人願意參與。不僅現場能品嘗幾十家餐廳美食美酒，其中不少日料餐廳參與，如她喜歡的Tokyo Kitchen和Uchi West Hollywood。同時還能為癌症研究做出貢獻，難怪是好萊塢首屈一指的戶外美食、飲料和娛樂盛會，她還看到洛杉磯市長Karen Bass等名人。

隨處可見的太空主題裝飾。（記者張宏／攝影）

夜幕降臨，現場更有置身太空宇宙之感。（記者張宏／攝影）

復古機器人巡街。（記者張宏／攝影）

現場匯集洛杉磯知名餐廳，包括華人熟悉的日式烤肉牛角、好萊塢巨星最愛的熱狗店Pinks、Portos甜品，以及韓國的Melon冰棍和香蕉牛奶等，日式米其林餐廳Nobu也帶來美味漢堡。林女士邊走邊吃，她說，活動美食好料很多，光是烤肉就有好幾家，各有千秋，分量適中，小半圈吃下來，就感覺很飽腹。幸虧現場還有跳舞舞台和拍照亭、遊戲區幫助消食後再吃，主辦方現場還安排慈善賭桌，讓成年賓客下場試試手氣。

好萊塢巨星最愛的熱狗店Pinks。（記者張宏／攝影）

顏值一流的甜品。（記者張宏／攝影）

日式米其林餐廳Nobu也帶來美味漢堡。（記者張宏／攝影）

人們和太空人合影。（記者張宏／攝影）

主辦方關注基金會設置拍賣區和現場捐贈等環節，去年募捐數目是210萬，今年活動未結束就已經達到220萬元。該基金會創立於1968年，契機是15對夫婦的共同朋友Beverly Wolman在35歲時被診斷出患有乳癌，這些人希望確保自己的錢能夠用於對抗癌症，於是成立基金會。基金會管理費用不到10%，多年來，已向本地、國內和國外的癌症研究界的研究項目撥款數百萬元。