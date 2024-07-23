洛杉磯台美商會 邀專家談工業不動產與AI查稅

台美商會年中活動財經座談會，與會人員左起：簡志誠、劉倫正、葉怡蘭、許仲翔、葉俊麟。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯台美商會年中活動財經座談會21日在洛僑中心舉辦，會中指出國稅局已藉由AI 協助，查稅更有效率。

受邀主講人包括Newmark商業不動產集團常務董事簡志誠、亞美會計研究發展基金會執行長葉俊麟、華美銀行首席經濟學家、銳聯資產管理公司創始人兼首席投資官許仲翔。三位主講人分別圍繞美國推動「再工業化」及製造業復興；AI世代來臨--如何面對國稅局布下的天羅地網；美國2025年利率 走勢及經濟發展等發表各自看法，並回答現場觀眾提問。台美商會葉怡蘭會長在開講前向參與聽講者表達歡迎。

簡志誠主講的中心內容是工業不動產。他指出，在美國各法案允許下，約4000億元被投入到國內製造業，專注於高科技產業，而傳統產業並未獲得主要投入。他個人認為，在4000億元的資金支持下，普通工業不動產如物流倉儲都會在不同階段受惠。他並指出，南加內陸帝國工業不動產方面還有一些陣痛經歷，未來六個月不會有太大好轉。租金 從高峰時期至今已經下落了約30%，預計仍會下滑，不過鑒於未來聯準會或降息，對工業不動產領域產生積極影響，租金下落空間有限。他還認為川普上台利好商業不動產。

台美商會年中活動財經座談會主辦者、主講人、嘉賓、部分參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

葉俊麟在演講中利用AI生成視頻生動講解。他說，美國政府開始規畫很多方式增加稅收，並且利用了AI科技。無論是民主黨還是共和黨執政，政府如何做到有效查稅都是未來趨勢。雖然計畫僱用逾8萬人查稅，但由於新增查稅人員經驗不足，政府開始利用AI或者大數據，幫助人員更有效率查稅。

葉俊麟指出，以往從事小生意或收租的人可能一直由於是現金交易未曾報稅，但疫情爆發，支付平台逐漸取代了現金交易，稅務執法機構可以透過AI科技發現漏稅的情況。另外，銀行帳戶裡累積的資金，也會引來查稅。美國稅務執法將會借助AI這一打擊稅收領域犯罪的利器，為未來政府創造更多收入。

許仲翔表示，全球所有發達國家利率都會走向零利率。因為政府負債過高，控制不住支出，只能通過降低利息支出，持續擴大投資。此外，就通膨來說，結構性的人口老齡化，就會對通膨帶來很大壓力，這意味著花錢的消費者增加，但幹活的人正在減少，這從宏觀上對整個社會造成了最大壓力。此外，以往美元是世界的單一支付貨幣系統，但現在有些國家因美國制裁，被迫尋找第二貨幣作為支付交易手段，這也是未來的一個值得關注的趨勢。