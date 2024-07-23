蒙特利公園市 8/8首辦小型企業博覽會

蒙市將於8月8日舉辦首屆小型企業博覽會。（蒙市市府官網）

蒙特利公園市 將於8月8日（周四）舉辦首屆小型企業博覽會及人際網路活動（Small Business Expo & Networking Event），博覽會將為小型商家提供一個拓展人脈和業務的良好平台。

該活動是由市府舉辦的免費活動，博覽會將於晚上6時至7時30分在蒙市假日套房酒店（Holiday Inn & Suites Monterey Park-Los Angeles）內舉行。蒙市政府稱，當天活動將有來自經濟發展機構和市政府部門的參展商，並將為企業主們提供有關小型企業資源的最新資訊；無論是拓展人脈、建立新的合作夥伴關係、尋找潛在客戶，還是與其他企業家交流想法，都可在活動中有所收穫。

此外，活動現場將提供免費茶點，出席人士還將有機會贏取抽獎獎品。想要參加的企業主需要在7月30日前透過Eventbrite提前註冊獲取門票，門票網址為：https://www.eventbrite.com/e/monterey-park-small-business-expo-networking-event-tickets-932655687267。