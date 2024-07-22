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肯定拜登政績 加州官員致謝意

洛杉磯訊
洛杉磯市長貝斯感謝拜登的領導。（洛杉磯市府官網）
洛杉磯市長貝斯感謝拜登的領導。（洛杉磯市府官網）

總統拜登21日下午宣布退出2024年總統大選，引起震動。南加州民選官員紛紛對這一轟動性聲明做出回應，並感謝拜登的領導。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass），曾是2020年總統選舉中拜登副總統候選人的主要競爭者之一，她表示洛杉磯居民「直接受益於拜登的領導」。貝斯在聲明中說：「他的合作對於洛杉磯遊民的減少至關重要，並實現多年來首次減少。他幫助洛杉磯居民獲得醫療保健、降低處方藥費用、加強基礎設施、擴展公共交通系統，並實現更綠色的洛杉磯」。貝斯補充，拜登總統還擊敗了歷史上最具分裂性的總統，該總統在任時的政策削弱了美國的經濟、健康和國際地位。

代表加州的聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla) 感謝拜登「改善加州人生活的合作」。聲明指出：「在拜登的總統任期內，他帶領國家走出了癱瘓的疫情，並通過創紀錄的就業增長和歷史上最低的失業率復甦了經濟。他實現了變革性的兩黨勝利，投資於基礎設施並降低了工薪家庭的成本」。

代表西洛杉磯和南灣的美國聯邦眾議員劉雲平在他的聲明中表示，拜登將「成為我們偉大國家歷史上最好的總統之一」。劉雲平說，「拜登帶領一個受疫情打擊的國家，扭轉了我們的局勢，帶來了巨大的就業增長、基礎設施和清潔能源及科技革命。」

代表洛杉磯港地區的加州民主黨籍聯邦眾議員娜內特巴拉根(Nanette Barragan)認為，拜登是美國歷史上最重要的總統之一。她表示：「我為與他的政府在這麼多歷史性成就上緊密合作感到自豪。民主黨將努力確保他的遺產得到保護，隨著黨的前進，我們團結一致，努力將美國人民置於政治之上。」

洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）在她的聲明中感謝拜登「數十年的公共服務」。聲明指出，「從2011年時任副總統的拜登首次在我母親去世時打電話給我，到我與國會合作的經歷，我看到的只有一個善良、富有同情心，並且總是將人民和國家放在首位的人。」

拜登 洛杉磯港 加州

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