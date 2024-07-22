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盧春雨宣布參選南巴沙迪那市議員 優先提高公共安全

記者朱敏梓／南巴沙迪那市報導
盧春雨和支持者們合影。（受訪者提供）
盧春雨和支持者們合影。（受訪者提供）

南巴沙迪那（South Pasadena）華裔居民盧春雨（Charley Lu）20日宣布啟動市議員競選，當天約有140名支持者到場。他也是今年截至目前為止該市唯一參選的華裔市議員候選人。他的競選理念包括增強公共安全、確保財政責任和可持續性、促進社區參與和整合先進技術以提高市政運營效率等。

盧春雨在南巴沙迪那市居住了二十多年，與這座城市建立了深厚的聯繫，一直以來積極參與該市的各項社區活動，曾成功解決了一個長達20年的歷史房屋建設糾紛，顯示他對南巴沙迪那文化和遺產保護的尊重；他還擔任公共安全委員會委員，推動了鄰里守望計畫並支持執法部門的招聘工作。

對於選舉理念，盧春雨表示，首要的就是提高公共安全，包括增加警察和緊急應變人員、實施先進的監控系統、加強社區通訊系統等措施，同時需要定期舉辦研討會和培訓課程，加強對居民進行緊急準備、自衛和鄰裡守望技術的教育，加強與學校和當地組織的合作，創造全面的安全保障體系。

盧春雨認為，南巴沙迪那是一個獨特迷人的小鎮，應該加強對小鎮遺產的保護，例如支持識別和保護歷史建築和地標的計畫，制定突出南巴沙迪那市歷史的教育和旅遊，支持當地藝術家和工匠，透過志工機會、研討會和關於維護歷史特徵重要性的社區討論，讓居民參與保育工作。

盧春雨還表示，希望能利用自己的專業技術背景，將南巴沙迪那轉變為智慧城市，從而創造一個更有效率、互聯和反應迅速的城市，滿足居民現在和未來的需求。他計畫實施智慧基礎設施，用人工智能分析數據並提供見解，以改善城市規畫、財務管理和緊急應變，同時增強居民的數位服務，讓居民可以及時地接收市政服務、報告問題等。

盧春雨曾獲清華大學工程學學士、碩士和博士學位，隨後在南巴沙迪那一家科技新創公司就職並定居。除了將初創公司帶到首次公開募股的職業成就，他還在多個非營利組織中擔任重要職務，如美國華人政治聯盟第12屆主席、第59屆南加州華裔工程師與科學家協會主席等。

當天多位民選官員到場支持者包括聖蓋博市市議員丁言愉、蒙特利公園市議員饒影凡、南巴沙迪那市前市長Marina Khubesrian、前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）、蒙市前市長林達堅（David Lau）和陳李琬若（Lily Lee Chen）等。

華裔居民盧春雨宣布競選南巴沙迪那市市議員。（受訪者提供）
華裔居民盧春雨宣布競選南巴沙迪那市市議員。（受訪者提供）

華裔 加州 蒙特利公園市

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