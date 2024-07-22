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洛縣檢察長政見會 現任賈斯康缺席

記者楊青／鑽石吧報導
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。（記者楊青/攝影）
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。（記者楊青/攝影）

洛縣「社區治安人人有責」（TACF）主辦的洛杉磯縣檢察長候選人政見發表會21日下午在鑽石吧登場，洛縣現任檢察長賈斯康（George Gascon）缺席，挑戰者霍克曼（Nathan Hochman）在兩個多小時中詳細闡明自己的當選理念。他表示，保護公眾安全、讓洛縣犯罪率回到2014年歷史最低，是他未來四年第一目標。

政見會召集人、鑽石吧副市長鄧嘉猷表示，一個多月前就向兩位候選人發出了邀請，但直到最後一刻也沒有接到賈斯康應邀的回覆。

包括鑽石吧市長劉栩林、市議員劉敏兒、核桃市議員秦振國、聖蓋博市議員丁言愉、核桃水區主席李敏妮、哈岡華人協會主席方孝偉、TACF負責人和上百民眾參加當天政見發表會。橙縣約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅擔任共同主持人。

TACF負責人之一的李敏妮表示，因為這些年各種犯罪率急劇上升，民眾對安全的擔心前所未有，所以特別邀請兩位候選人出來講話，希望大家一起商討解決問題，重建社區安寧。

秦振國表示，賈斯康缺席，不但表示他無法面對社區飆升的犯罪率，也表示他對社區和民眾的聲音不在乎。

霍克曼指出，賈斯康不僅缺席21日當天的政見看發表會，他在過去三年半的工作中也一直缺席。霍克曼表示，賈斯康本次競選已明確其未來四年的執政方向，包括對18歲以下犯罪不予起訴，950元以下財產犯罪不予起訴，持槍犯罪不予加罪起訴（通常持槍犯罪加罪一年），幫派犯罪不予加罪起訴。他指出，賈斯康的這些司法政策，必然導致整個洛縣出現更多謀殺、強暴和入室搶劫，更多的居民和商家成為受害者。

霍克曼表示，賈斯康執政三年半中，洛縣18至25歲的謀殺案受害人成倍增加。遺憾的是，洛縣750多位檢察官被賈斯康所謂的司法改革政策綁住了手腳，98%的檢察官對賈斯康政策提出反對票，而很多檢察官在罷免賈斯康行動後遭到報復，包括降職、調職甚至解職。

霍克曼表示，自己從上任的第一天，就致力於讓洛縣地檢署重返公正公平透明健康的執法環境，洛縣地檢署擁有最優秀而且經驗豐富的檢察官，讓他們做自己的事情，是最好的管理。他表示，2014年是洛縣有史以來犯罪率最低的一年，也將是他當選後未來四年的第一目標。

霍克曼表示，他將堅持司法與政治分開，以事實和法律作為洛杉磯地檢署的執法原則。這也將是他與賈斯康截然不同的做法。他指出，這些年賈斯康全無作為，原因之一是他的心思放在了「玩政治」上。他表示自己未來執掌洛縣地檢署將不分黨派。

針對政見發表會有民眾提出遊民問題如何治療，霍克曼表示，雖然很多遊民有精神和吸毒問題，但讓遊民住進庇護所和遊民公寓並非不能解決，關鍵是要與多方合作，包括精神健康部門和老兵部門。

上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。霍克曼（...
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。霍克曼（Nathan Hochman，右）在兩個多小時中詳細闡明自己的當選理念，回答民眾問題。（記者楊青/攝影）
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。（記者楊...
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。（記者楊青/攝影）
鑽石吧副市長鄧嘉猷（右）和約巴林達市議員黃瑞雅（左）共同主持政見發佈會。（記者楊...
鑽石吧副市長鄧嘉猷（右）和約巴林達市議員黃瑞雅（左）共同主持政見發佈會。（記者楊青/攝影）
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。（記者楊青/攝影）
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。（記者楊青/攝影）
霍克曼（Nathan Hochman）在兩個多小時的政見會上詳細闡明自己的當選理...
霍克曼（Nathan Hochman）在兩個多小時的政見會上詳細闡明自己的當選理念，回答民眾問題。（記者楊青/攝影）
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。霍克曼（...
上百民眾旁聽21日的洛縣檢察長候選人政見發表會。賈斯康缺席當天的政見會。霍克曼（Nathan Hochman，右）在兩個多小時中詳細闡明自己的當選理念，回答民眾問題。（記者楊青/攝影）

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