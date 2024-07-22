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洛縣植物園雞蛋花節 異國風味濃 消暑好去處

記者張宏╱洛杉磯報導
不同顏色雞蛋花。（記者張宏／攝影）
不同顏色雞蛋花。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden）19日至20日兩天舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival），現場不僅可欣賞美麗芬芳的雞蛋花林還有植物攤位及現場表演，大家置身於雞蛋花的世界，感受夏日戶外樂趣。

（影音來源：記者張宏）

今年正值洛杉磯縣植物園雞蛋花林成立10周年，最初捐贈者是出生於古巴的Arturo Martinez，他非常喜歡家鄉的雞蛋花，於是在好萊塢花園裡種滿雞蛋花植物。之後他把自己的雞蛋花收藏與洛縣植物園，如今這裡擁有美國西部最大的雞蛋花公共收藏。20日當天舉辦多場雞蛋花林導覽，其中一場是中文導覽，讓大家了解雞蛋花這個充滿異國情調花朵的習性和美麗。現場100多棵雞蛋花樹在夏季綻放，黃色粉色紫紅色的雞蛋花不僅色彩繽紛，且氣味宜人，讓人如痴如醉。

洛杉磯縣植物園19日至20日兩天舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival...
洛杉磯縣植物園19日至20日兩天舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival）。（記者張宏／攝影）
雞蛋花植物。（記者張宏／攝影）
雞蛋花植物。（記者張宏／攝影）
夏威夷傳統舞蹈。（記者張宏／攝影）
夏威夷傳統舞蹈。（記者張宏／攝影）
人們在現場觀看夏威夷傳統舞蹈。（記者張宏／攝影）
人們在現場觀看夏威夷傳統舞蹈。（記者張宏／攝影）

現場還有戶外的攤位，有超過20個植物供應商參與，讓民眾不僅能購買雞蛋花等各種園藝植物，且還有雞蛋花特製飲料及流動餐車。華人李女士和朋友專門帶著躺椅來，在現場一邊觀看夏威夷傳統舞蹈，一邊欣賞植物園的美麗。她表示，這是很好的假日活動，雖然天氣炎熱，但是樹蔭下很舒服，看著美妙的夏威夷舞蹈宛如置身在夏威夷海島上，非常療愈。

現場還設置專家講座分享雞蛋花種植技巧。華人顧小姐買了一株雞蛋花，她表示，家裡有一盆開黃色花朵的雞蛋花，她又買了一株粉色花朵的雞蛋花。雞蛋花種植呵護並不複雜，且氣味芳香，花朵可像夏威夷一樣做成花環，現場還有雞蛋花周邊單品，讓人沉浸式感受到雞蛋花的獨特魅力。

雞蛋 植物園 夏威夷

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