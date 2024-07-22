中秋嘉年華9月登場 美國青島總會攜手西柯汶那市府推文化交流

美國青島總商會攜手西柯汶那市政府9月舉辦中秋嘉年華，融合多元文化，免費向公眾開放。（主辦方提供）

美國青島總商會聯合西柯汶那市府與西柯汶那華人 協會將於9月21日至22日，在The Lakes Mall廣場共同舉辦「中秋嘉年華」。活動免費入場。

本次中秋節慶典將融合多元文化，設有各種美食攤位、現場娛樂、適合全家參與的有趣活動，以及精彩的文藝表演。西柯汶那市作為華人聚集區之一，擁有濃厚的中華文化氛圍，這次活動將進一步推動文化交流與融合。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺、僑團榮譽顧問張素久、西柯汶那市長吳桐淮、亞凱迪亞市議員王愛琳、美國青島總商會會長劉銘、副會長張明、秘書長許月及理事長潘長青等嘉賓出席活動發布會。王太鈺在致詞中強調，中秋佳節對華人意義重大，是慶豐收、慶團圓的重要節日，這次嘉年華活動不僅能夠弘揚中華文化，更能增進不同族裔之間的文化交流。

劉銘在致詞中表示，美國青島總商會雖然成立時間不長，但在理事會的共同努力下，積極參加南加州 地區的各類商務、僑務活動，迅速成為南加 州地區最活躍的商會之一。總商會秉持不收取會員會費的理念，致力於幫助會員企業搭建商務平台，同時積極籌辦各類商業及慈善活動，推動華人社群的發展與繁榮。

張明則透露，今年的中秋嘉年華是第二屆，活動規模超越去年，擴展到200多個商鋪，並精心準備了豐富多彩的文化藝術活動，邀請不同族裔的藝術團體登台表演，充分體現民族大團結、大融合的美好景象，為參加者帶來難忘的節日體驗。

活動詳情可直接聯繫主辦方電話：626-586-4249，或電郵：[email protected]。