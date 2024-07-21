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聖地牙哥國際漫畫展 台灣藝術家多元畫風吸引動漫迷

洛杉磯訊
四位台灣動漫藝術家將參加2024聖地牙哥國際漫畫展。（臺灣書院提供）
四位台灣動漫藝術家將參加2024聖地牙哥國際漫畫展。（臺灣書院提供）

美國動漫界年度盛事「聖地牙哥國際漫畫展」（San Diego Comic-Con）將於7月25日至28日在聖地牙哥會展中心登場，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院首度與台灣角色品牌授權協會合作，邀請台灣藝術家進駐台灣館5524攤位，並邀請旅美漫畫家蘇義傑擔任藝術家專區（Artist Alley）HH-19攤位藝術家，以多元畫風與似顏繪等活動吸引動漫迷。

台灣動漫藝術家Paula Hsu將參加2024聖地牙哥國際漫畫節。（臺灣書院提供...
台灣動漫藝術家Paula Hsu將參加2024聖地牙哥國際漫畫節。（臺灣書院提供）

聖地牙哥國際漫畫展每年7月舉辦，往年吸引超過15萬名動漫迷參與。台灣館今年邀請三位駐攤藝術家：囂搞（本名俞文瀚）、「鳥時代」BIRD ERA及Paula Hsu。

台灣旅美動漫藝術家蘇義傑將參加2024聖地牙哥國際漫畫展。（臺灣書院提供）
台灣旅美動漫藝術家蘇義傑將參加2024聖地牙哥國際漫畫展。（臺灣書院提供）

囂搞10歲移民加拿大，大學畢業後以網路漫畫起家，30歲回台成立動畫公司。其YouTube頻道已累積400多部原創作品，主角囂搞以短胖外型配招牌黃衣聞名，故事多圍繞女友北鼻及寵貓趣事。

2024聖地牙哥國際漫畫展台灣動漫藝術家相關活動時程。（臺灣書院提供）
2024聖地牙哥國際漫畫展台灣動漫藝術家相關活動時程。（臺灣書院提供）

「鳥時代」BIRD ERA畢業於台南應用科技大學美術系，因收養鳥兒而關注生態保育，作品涵蓋漫畫、圖文等，題材包括寵物鳥生活、野鳥保育。Paula Hsu 2018年轉職插畫師，作品跨足漫威卡牌、電影等，以夢幻美式風格吸引眾多IG粉絲。

臺灣書院今年還與主辦單位合作，邀請旅美漫畫家蘇義傑進駐藝術家專區。蘇義傑曾參與變形金剛、哥吉拉等知名作品，展期間將參與簽名會及漫威講座。

臺灣書院表示，「聖地牙哥國際漫畫展」自疫情後參與人數連年增加，去年已突破15萬人次，商機蓬勃，是向美國動漫迷面對面行銷台灣作品的機會，今年台灣館首度將台灣原創角色IP作品推進此盛會，更首次進駐藝術家專區（Artist Alley），以多元豐富的作品呈現在美國市場，期待拓展台灣動漫海外授權與出版市場，也誠摯邀請南加州動漫迷參與，一同感受台灣創作的魅力。

台灣館5524號攤位於7月25日至28日每日安排三位駐攤漫畫家輪值，BIRD ERA從上午10時30分至中午，囂搞下午1時至2時30分，Paula Hsu下午2時30分至4時。藝術家專區（Artist Alley）HH-19攤位則由蘇義傑進駐。台灣動漫家還將參與多項官方活動，包括蘇義傑於26日上午11時在3729號攤位參加「超人力霸王卡牌遊戲」簽名會，同日晚間6時30分在5AB會議室出席Marvel's Ultraman講座。27日下午5時，Hu Creates Studio負責人胡安之將與囂搞、BIRD ERA、Paula Hsu等人在9號會議室共同探討「東西方市場角色IP授權」議題。

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