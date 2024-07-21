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弘光科大學生實習團到訪 洛救國團迎接

記者啟鉻／洛杉磯報導
台灣弘光科技大學學生海外實習訪團訪問波莫那動物庇護所。（記者啟鉻／攝影）
台灣弘光科技大學學生海外實習訪團訪問波莫那動物庇護所。（記者啟鉻／攝影）

台灣青年救國團洛杉磯團友會、台灣弘光科技大學學生海外實習訪團19日參訪內陸谷人道協會暨防止虐待動物協會（Inland Valley Humane Society & S.P.C.A.），並到訪華興保險，了解美國寵物保險知識。另參訪了佛光山西來寺及核桃市府。考察團帶隊老師黃安妮（Annie Huang）表示，台灣教育部鼓勵大學生在暑期赴海外實習，從事義工服務、在診所實習及參訪當地機構。

接待來訪的洛杉磯團友會會長邱啟宜表示，此次活動旨在促進台灣青年人與海外結合，2024年活動主題是「追風計畫」，讓台灣的學生可以看得更遠、飛得更高、視野更廣。在學生放暑假時候，讓學生們到美國參訪，觀察人文生活科技等各方面的進步與成就。

台灣弘光科技大學學生海外實習訪團拜訪佛光山西來寺。（記者啟鉻／攝影）
台灣弘光科技大學學生海外實習訪團拜訪佛光山西來寺。（記者啟鉻／攝影）

此次到訪的學生團體，是以台中弘光科技大學動物保健系學生為主，參訪華興保險公司，了解家庭寵物保險事宜；並探訪美國當地的動物收容所，聽取美國如何保護動物；還會到核桃市府，了解美國地方政府運作及市議員選舉。

台灣弘光科技大學學生海外實習訪團訪問華興保險。（記者啟鉻／攝影）
台灣弘光科技大學學生海外實習訪團訪問華興保險。（記者啟鉻／攝影）

內陸谷人道協會暨防止虐待動物協會位於波莫那的動物庇護所，目前有各類受庇護動物超過200隻，主要包括狗、貓、鳥等。來到寵物舍參觀的學生表示，這裡的寵物收容環境與台灣差不多，不少受庇護寵物經過一段時間後也多被領養。

工作人員還表示，南加正值酷暑，為了給關在犬舍的動物降溫，都提供冰塊袋。雖然日間氣溫很高，但由於義工們經常清理，在犬舍區並沒有太多異味。工作人員還表示，小型寵物被領養的機會多一些，但寵物超過一段時間沒有被領養，並不會提供安樂死。工作人員說，目前被棄養的寵物明顯增多了。

寵物 保險 庇護

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