葉乃裳勉勵年輕學者靈活思考、懂得與人合作

葉乃裳（前排左三）倡導多元思考與跨學科方法，鼓勵年輕學者在科研中保持好奇心和韌性。（葉乃裳提供）

葉乃裳的研究領域涵蓋實驗凝聚態物理、量子材料與奈米科技，特別強調理論計算與實驗研究相結合的重要性。她的核心研究集中於二維材料與半導體，對突破當前電子元件物理極限做出了重要貢獻。

葉乃裳的研究團隊致力於將極薄的二維半導體與現有矽技術相結合，預期將徹底改變未來電子設備的設計與製造方式。她在超導體研究和室溫環境下合成石墨烯方面取得了突破性進展，這些研究被科學界視為重大成就。

在量子材料領域，葉乃裳採用創新的跨學科研究方法，結合量子材料與奈米科技，探索材料的新特性。她認為技術進步的關鍵在於開發正確的材料，並將其整合到有用的硬體設備中，最終產生對生活有益的成果。

熱愛與投入是成功關鍵

儘管科研任務繁重，葉乃裳仍保持對音樂與文學的熱愛，經常觀看洛杉磯交響樂 團與歌劇 的演出，並利用這些活動平衡工作與生活。她強調，熱愛與投入是科研成功的關鍵因素，並認為科學研究與個人興趣應互補，才能保持創造力與工作效率。

鼓勵台灣學生勇於提問

葉乃裳也鼓勵年輕學者靈活思考，廣泛學習，懂得與人合作。她強調，現代科學研究需多方面知識積累，並具備靈活思考與分析能力。 葉乃裳指出，台灣學生在提問方面仍需加強，特別是與美國學生相比，美國學生在學習中更主動積極，勇於提出問題並進行討論。她認為，提問能力的培養對於科學研究非常重要，因為一個好的問題往往是解決新問題和取得突破的關鍵。她鼓勵台灣學生要更加主動和積極，在學習過程中勇於發問，以提升自身的研究能力和創新思維。 她認為，成功科學研究需長時間努力與不斷試驗，年輕學者應做好準備，面對挑戰並保持堅韌態度。

葉乃裳在談到她的研究理念和人生哲學時，強調興趣和多元思考的重要性。她說：「我做任何東西一定要好玩。你熱愛你所做的東西，你成功的機會就更高。」 並將物理學概念應用在人生哲學中。葉乃裳指出：「雖然低維的物理很有趣，但人生不能是低維空間。如果你是一維空間，碰到阻力或障礙就完蛋了，就卡死了。但如果你是一個多維的空間，你的彈性就很大。」 葉乃裳認為，人生就像一個無限維的空間。在這個空間裡，一個人不可能在每個維度都是翹楚，但總能找到屬於自己的天地。她鼓勵人們要有開闊的思維和靈活的態度，不要被困在單一的思考模式中。

葉乃裳更引用朱熹「大學章句」：「博學、審問、慎思、明辨、篤行」，強調科學研究中應有求知熱情，保持創新思維與實踐決心。她更強調，科學研究需要堅持與耐心，成功的科學研究往往需要長時間努力與不斷試驗，年輕學者應做好準備，面對挑戰，並保持堅韌態度。