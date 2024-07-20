洛縣家暴案1死2傷 華女身染鮮血、持武士刀投降
7月18日下午，洛杉磯縣華人聚集區聖迪瑪斯市發生一起疑似因家庭糾紛引起的傷亡事件。案件中一名女子使用武士刀襲擊，導致一人死亡，另有一人住院治療。據悉，涉事人員均只會說中文普通話，加大了警方調查的難度。
（影片素材來源：Danielle Leivo，記者子為後製）
根據洛杉磯縣警察局的消息，警方在18日下午3時30分左右接到報警，隨後警員趕往South Huntington 大道和Basset Court的交叉路口。現場視頻顯示，警方抵達時，一名女子右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在South Huntington大道300號街區一輛U-Haul貨車附近徘徊。當警員靠近時，該女子示意他們不要接近，她似乎想展示武士刀，但在警員的命令下，迅速放下武器並舉手投降。
在新聞發布會上，洛杉磯縣警察局警員比茲卡拉（Daniel Vizcarra）表示，這名女子隨後帶領警員前往街上一處住宅，警員在那發現另一名女子，她身上多處被割傷，並被宣布當場死亡。警員繼續搜查住宅時，發現第三名女性，雖然沒有受傷，但因身體不適被送往當地醫院。
據KTLA報道，該醫療緊急情況可能是心臟病發作。當局表示，目前尚不清楚引發這幾名女性之間致命暴力的具體原因，因為涉事人員僅能使用中文普通話交流，這給調查帶來困難。
警官比茲卡拉說道，「初步調查顯示，這可能與家庭糾紛有關，但由於語言障礙，我們尚未確認這一點。」
Sky5的航拍畫面顯示，U-Haul貨車停在South Huntington大道，武士刀則被放置在用黃色膠帶封鎖的街道上。KTLA報道稱，翻譯人員已被派往現場和醫院協助調查。
警員們表示，這起暴力事件目前對社區沒有進一步的威脅。本報記者致電洛縣警局公關室詢問，截至發稿，暫無最新進展。
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