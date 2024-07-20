加州LGBTQ仇恨犯罪 案件不減反增

Aries Yumul指出，LGBTQ學生在學業和生活中面臨多重挑戰，呼籲加強教師培訓，為這些學生提供更好的支持系統。（視訊會議截圖）

少數族裔媒體（EMS）18日舉辦「反LGBTQ +仇恨犯罪仍在上升」線上座談會。多位與會專家指出，儘管社會各界一直在呼籲增強包容性，但針對LGBTQ+社群的仇恨犯罪案件不僅未見減少，反而呈現上升趨勢，令人憂慮。

加州 民權廳數據顯示，2023年整體仇恨犯罪雖比2022年減少7.1%，但針對LGBTQ+群體的案件卻以「驚人速度」增加：因性傾向偏見引發的案件共405起，較前年增加3.6%；因反跨性別 或反性別偏見引發的事件則有76起，較前年增加7.04%。

但加州民權廳策略性行動及外部事務副主任Becky Monroe也表示，這些數據很可能被低估，實際情況可能更為嚴重。她介紹了加州民權廳設立的CA vs Hate多語言熱線，並指出這條熱線的核心理念是「如果你舉報，你就會得到支持」；它不僅是一個數據收集工具，更重要的是為受害者提供所需的支持和服務，包括心理健康服務、社會服務，有時甚至是協助完成某些法律程序。

黑人領導委員會暨正義和平等運動聯盟主任Tony Newman也透過最新的統計數據指出，截至2024年，已有19名跨性別和性別非常規者遭遇暴力死亡，其中68%是有色人種，32%是黑人跨性別女性。Newman強調，跨性別女性，特別是有色人種跨性別女性，面臨著種族主義、跨性別恐懼症和系統性暴力的多重挑戰。

針對就業歧視問題，Newman建議企業採取三項措施：制定非歧視政策、創造包容的工作文化、提供公平的薪酬和福利。他還呼籲選民在2024年積極為支持LGBTQ權益的官員投票。Newman指出，儘管跨性別群體只占總人口的1.5%，約150萬人，但面臨著近400項針對性的法案。

聖約翰社區健康中心代表Andy Ruiz表示，許多LGBTQ受害者因害怕被驅逐出境等因素而不敢報案，導致仇恨犯罪嚴重低報。他強調社區教育和多語言舉報熱線的重要性，並分享中心如何協助一位男同性戀者修改警方報告，並申請U簽證的案例。LGBTQ年輕人往往是來自親人的仇恨事件受害者，這需要通過恢復性司法來解決家庭內部的痛苦和矛盾。他說，他們的工作包括在大男子主義盛行的拉丁裔社區內進行單語演示，教育親屬舉報家庭中的仇恨事件。

聖他克拉拉縣（Santa Clara）教育局LGBTQ資源支持協調員Aries Yumul則從教育工作者的觀察分享，他引用GLSEN的學校氣候報告和聯邦疾病防治防中心(CDC)青少年風險監測調查，指出LGBTQ學生在學業成績、出勤率等面臨更大挑戰。加州通過的AB 1955「安全支持學校法案」，要求教師接受相關的文化能力培訓，為全州學生提供更好的安全網。他強調，教師在支持LGBTQ學生方面扮演著多重角色，不僅是知識的傳授者，有時還是學生唯一的安全網。