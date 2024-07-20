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南加大新研究：洛縣140萬人營養不足 亞裔高風險

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加大公布最新研究結果，顯示洛縣多達140萬人同時面臨食品和營養不足問題。（USC網頁）
南加大公布最新研究結果，顯示洛縣多達140萬人同時面臨食品和營養不足問題。（USC網頁）

南加州大學（USC）最新研究顯示，洛杉磯縣有多達140萬人同時面臨食品短缺和營養不足雙重影響，其中風險最大的是亞裔和西裔，並導致風險人群在健康、食品供應及身體、心理健康有較大問題。慈濟志工、前凱瑟醫療中心鑽石吧診所主管鄭卓漢認為，這一結果或與通貨膨脹加劇有關，弱勢群體無法獲得足夠食品營養，從而影響身體健康及心態。

這項由南加大Dornsife學院完成的研究顯示，2022年洛杉磯有24%的人面臨食品短缺問題，25%的人存在營養不足的問題；約14%的人即約140萬人，同時受到食品和營養不足的影響。亞裔比白人更有可能面臨營養不足問題，但在食品短缺方面風險較低。然而，西裔則在食品短缺方面風險較高，但在營養不足方面風險較低。40歲以下人群較比65歲及以上人群更有可能同時面臨營養和食品短缺問題，風險是後者的五倍。

南加大表示，這是洛杉磯縣首個此類研究，目的是識別受到營養短缺影響最大的人群，這與食品短缺有所不同。營養不足指的是缺乏符合個人偏好的健康食品，包括文化、宗教和飲食需求，而食品短缺僅專注於缺乏足夠的食物。

這項研究的重要性在於大多數美國人由於各種因素影響，難以保持均衡營養的飲食。相較於食品短缺，營養不足的分析程度不足，因而對如何應對這一問題及與營養不足直接關聯的特定健康問題缺乏了解。在全美範圍內，不良飲食是導致死亡的主要原因之一。為了解決這個問題，了解那些人口群體受到營養不足影響最大，至關重要。

南加大研究人員於2022年12月5日至2023年1月4日間，在洛縣對超過1000名成年人進行調查。結果顯示，2022年近四分之一的居民面臨食品短缺問題，同時也存在營養不足問題。有趣的是，幾乎有一半報告存在營養不足問題的人沒有報告食品短缺問題，反之亦然。

南加大 洛杉磯 亞裔

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