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疑監護權糾紛 棕櫚谷4男童失蹤近3周

洛杉磯訊
洛杉磯四名年幼兄弟離家近三周，警方發布緊急尋人通告，疑涉及監護權糾紛。（棕櫚谷警方提供）
洛杉磯四名年幼兄弟離家近三周，警方發布緊急尋人通告，疑涉及監護權糾紛。（棕櫚谷警方提供）

洛杉磯縣警方19日發布緊急尋人通告，全力搜尋棕櫚谷（Palmdale）四名失蹤兄弟。這四名年齡介於2歲至5歲的男童，自7月1日在棕櫚谷（Palmdale）東區約下午2時最後現身後，至今已失蹤近三周，引發當局關注，並懷疑涉及監護權糾紛。

失蹤男童分別為2歲的Kay'den Brown、4歲的Kase Brown和Kai Brown，以及5歲的Koen Brown。他們最後出現在棕櫚谷東部P-12區800街區。調查人員懷疑，男童們可能已被帶往莫哈韋（Mojave）地區。棕櫚谷警局發言人表示，此事涉及監護權糾紛。警方相信孩子們是被親屬帶走，但目前無法確定具體是那位家族成員。當局強調，雖然目前不視為綁架案，但案情可能隨時改變。

鑒於失蹤者年齡幼小，警方也特別公布四名男童的體貌特徵：Kay'den身高2英尺，重25磅，棕色捲髮、棕眼，失蹤時穿白色尿布；Kai和Kase均為4歲，身高2英尺，重30磅，棕髮棕眼，Kai失蹤時穿白色內褲，患有唐氏綜合症的Kase則穿白色尿布；5歲的Koen身高3英尺，重40磅，棕色短髮、藍眼，失蹤時穿白色內褲。洛縣警方呼籲民眾提供線索，知情者可致電(661)272-2454與偵探J. Munguia聯絡。

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