蒙市女孩趙安失蹤3天 家人盼奇蹟

Alison的中文名字「趙安」是她的祖母起的，就是希望她一輩子平平安安。現在，家人祈禱趙安能夠平平安安回家。（家人提供）

失蹤三天的蒙特利公園市 居民、15歲的馬凱博高中學生趙安（Alison Jillian Chao），到19日下午仍未有任何消息，家人焦急等待奇蹟出現。

Alison的母親Annie19日表示，超過150名志願者參與了18日晚社區搜索行動，他們在蒙市蘭利老人中心 集合後，分別前往蒙市、聖蓋博 和巴沙迪那等多個城市搜索，包括走訪Alison曾經去或有可能去的所有地方，並向加油站和商家打聽，但沒有任何結果。Annie表示，女兒失蹤報警後，很多華洋民眾通過個各種社群平臺張貼Alison失蹤的消息，每天都有很多不認識的朋友幫忙將尋人啟示轉發出去，聖蓋博谷多個城市警方已發布緊急尋人啟事，她和家人萬分感激。Alison至今沒有任何消息，警方也沒有接到任何與Alison有關的車禍或受傷送醫消息。

迄今，Alison已失蹤將近72小時，家人對Alison的安全越來越擔心。Annie表示，她和家人已聯繫了他們所認識的女兒的朋友、老師和熟人，但沒有人知道她的下落，這期間也沒有人見過她。她說，Alison是馬凱博高中的全A學生，家裡的乖孩子，心地善良，平常比較安靜，但和朋友和家人在一起時也非常幽默風趣。女兒雖然文靜，但在學校也相當活躍，擔任高中學生會幹部，還是馬凱博高中詩社成員，平常還喜歡打籃球。

可能也因為這樣，父親覺得Alison從家裡騎腳踏車去姑姑家沒有問題。Alison16日下午5時30分左右離開蒙特利公園市的家，騎車從North Ynez Ave 200號街區出發，前往聖蓋博市姑姑家，路程大約三英里左右。但一直到當天晚上，Alison並沒有去到姑姑家，家人左等右等聯繫不上，當晚向蒙特利公園市和聖蓋博市警方報警。Annie表示，女兒沒有單獨騎車去過姑姑家，但她先生認為女兒對姑姑家熟門熟路，應該不會有問題。

16日下午出門時，Alison身穿藍色短袖上衣，黑色短褲，黑色鞋子，藍色腳踏車，戴黑色口罩和黑色背包，她沒有手機，也沒有其他任何可以定位的設備。

Annie表示，Alison16日下午出門前，並沒有什麼不愉快，情緒正常。她說，Alison是家裡的獨生女兒，平常和父親和祖母一起生活，除了流利英語，還能講普通話。她說，Alison的中文名字「趙安」是祖母起的，就是希望她一輩子平平安安。現在，她祈禱女兒能夠平平安安回到身邊。