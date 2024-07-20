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台灣名導蔡明亮電影展 7／13洛城登場

記者子為/洛杉磯報導
洛杉磯美國電影中心將於7月31日至8月17日期間舉辦台灣傳奇導演蔡明亮的電影回顧展（American Cinematheque）
洛杉磯美國電影中心將於7月31日至8月17日期間舉辦台灣傳奇導演蔡明亮的電影回顧展（American Cinematheque）

位於洛杉磯的美國電影中心（American Cinematheque）宣布，將於7月31日至8月17日期間舉辦台灣傳奇導演蔡明亮的電影回顧展，放映12部代表作品，全面展示這位台灣藝術電影新浪潮領軍人物的卓越職業生涯。

蔡明亮的作品以獨特的美學風格著稱，他的鏡頭常常捕捉城市中的靜謐角落，通過描繪孤獨的都市人物，形成獨特而神秘的電影語言。演員李康生作為蔡明亮電影中的常駐演員，無數次出色地詮釋了各種角色。在此次回顧展期間，李康生將與蔡明亮共同參與問答環節，與觀眾分享他們的創作心得。

回顧展將以蔡明亮的處女作「青少年哪吒」拉開帷幕，該片以真實且絕望的風格展現了1990年代的台北。隨後，觀眾將欣賞到「愛情萬歲」和「河流」這兩部進一步探索人類孤獨和絕望的經典之作。在「洞」和「不散」中，蔡明亮將這種無聲的表達推向極致。

此外，本次回顧展還將放映蔡明亮第一部以馬來西亞為背景的電影「黑眼圈」，李康生在片中一人分飾兩角，展現了他卓越的演技。觀眾還將有機會觀看蔡明亮廣受好評的西遊系列中的兩大亮點：「西遊」和最新的「無所住」，以及「天邊一朵雲」。特別放映環節中，蔡明亮親自策畫的「周日印刷版」單元將呈現小津安二郎的35毫米膠片作品「長屋紳士錄」。

回顧展期間，蔡明亮和李康生還將帶來「臉」、「你的臉」、「郊遊」、「日子」和「你那邊幾點」等多部經典影片的放映和問答環節。此次電影回顧展由中華民國文化部、長榮航空贊助，並得到駐洛杉磯經濟文化辦事處台灣研究院的支持。

洛杉磯 中華民國 長榮

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