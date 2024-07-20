華人女攝影師方俊懿作品 獲選參展短片國際電影節

華人女攝影師方俊懿在短片《孤獨部》的拍攝現場。（Randa Ali/攝影）

由華人女攝影師方俊懿（Jackie Fang）擔任攝影的短片《孤獨部》（Ministry of Loneliness），近日入選第28屆洛杉磯短片國際電影節（LA Shorts International Film Festival）官方參展影片，影片將於7月26日在Regal LA LIVE首播。

做為全球最大的短片電影節之一， LA Shorts創辦於1997年，每年放映超過300部影片，觀眾過萬，也是包括好萊塢業內專業人士和新興獨立電影人熱衷的短片電影節之一。 LA Shorts不僅是唯一擁有七個奧斯卡獎 項參評資格的電影節，同時也是具有英國電影學院獎（BAFTA）和加拿大銀幕獎參評資格的電影節，被公認為衝擊奧斯卡的重要平台。

《孤獨部》講述了一群孤獨部工作人員的日常，他們在一個虛構的部門內致力於解決公民的孤獨問題。方俊懿表示，非常榮幸《孤獨部》能夠入選LA Shorts國際電影節，該影片對她的意義非同尋常，很期待和觀眾分享其視覺上的魅力。 她表示，自己對該片的拍攝非常用心，透過精心的燈光、構圖和色彩運用，力求打造一個豐富而沉浸的體驗，為凸顯故事的情感深度和細節加分。

來自中國北京的方俊懿目前居住在洛杉磯。她表示，自己的獨特視覺風格源自於洛杉磯加大 （UCLA）和舊金山 藝術學院（SFAI）的教育和薰陶，所以她的作品融合了繪畫、雕塑、攝影和電影研究等多種元素，鏡頭敘事視角獨特，與眾不同。

方俊懿在2019年18歲時移居舊金山，在SFAI攻讀本科。早在2017年，她就曾在上海國際電影節擔任志願者，協助《好萊塢報導者》亞洲分局局長Patrick Brzeski。在前往洛杉磯加大攻讀MFA學位之前，她也曾在杭州為《大聖歸來》製片人劉志江公司工作。

她的多元文化背景和豐富的藝術教育，為她的作品帶來獨特的視角和深刻的情感表達。身為外國人、華人和女性，方俊懿在電影產業中克服了許多挑戰。她在2021年獲得了美國電影攝影師協會（American Society of Cinematographers) Vision指導計畫（Vision Mentorship Program）的資助，這個項目旨在讓行業前輩為新興的攝影師提供指導並建立行業聯繫。透過該項目，方俊懿得到了著名攝影師David Greene和艾美獎提名的Jerry Henry的指導。她表示，大師們手把手的指點，在她的專業成長和藝術發展中起了重要作用。