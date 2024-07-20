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特斯拉加州銷量跌 媒體：遭馬斯克牽連

編譯胡立宗╱綜合報導
今年第2季特斯拉只賣出5萬多輛，季減24 %，部分分析認為，這可能與馬斯克高調宣布其企業總部移出加州、引起加州抗拒有關。圖為馬斯克出席特斯拉的新車發表會。 （美聯社）
今年第2季特斯拉只賣出5萬多輛，季減24 %，部分分析認為，這可能與馬斯克高調宣布其企業總部移出加州、引起加州抗拒有關。圖為馬斯克出席特斯拉的新車發表會。 （美聯社）

特斯拉（Tesla）在4月至6月的2024年第2季中，只賣出5萬2211輛，季減24%，亦寫下連續三季下滑的紀錄。但對手現代 （Hyundai Motor）、起亞（Kia Motors）、寶馬（BMW）、賓士（Mercedes-Benz）、福特（Ford）與Rivian的銷售量都有兩位數的成長。

加州新車經銷協會」（California New Car Dealers Association）指出，整體來說，加州的電動車市場縮小了1.3%，但混合動力車增加了22%。

報告指出，特斯拉的魅力似乎正在衰減，同時居高不下的利率與激烈的競爭，也削弱高價電動車的需求，更多人願意花錢購買混合動力車。

特斯拉的Model Y依然是賣的最好的一款，但在2024年上半年的銷量卻少了53.4%，比去年同期也少了64.6%。

路透認為，消費者避開特斯拉的原因，可能來自不認同老闆馬斯克（Elon Musk）的行事風格。特斯拉總部已在2021年搬到德州，馬斯克最近更高調宣布，Space X與X平台也準備搬到德州，加上馬斯克反對加州諸多法案，並且表態力挺前總統川普，都可能導致占特斯拉總銷量10%的加州因此抗拒特斯拉。

特斯拉 加州 馬斯克

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