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高中生激增 未來進頂尖大學更難

編譯組╱綜合報導
人口普查數據顯示，高中生人數未來幾年將激增，申請進入美國名門大學的競爭將更加激烈。（取自臉書）
人口普查數據顯示，高中生人數未來幾年將激增，申請進入美國名門大學的競爭將更加激烈。（取自臉書）

根據人口普查數據，從這個學年度開始，美國年滿17歲的人口將大幅增加，代表未來幾年申請大學的人數將到達這一世代的高峰，想擠進頂尖大學將變得更困難。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，人口普查數據顯示，從2024到2025學年度起，美國將有近450萬人年滿17歲，高於過去五年的430萬到440萬人，意味著在接下幾年大學入學周期中，會有更多高中生應屆畢業生申請大學，競爭將加劇，受影響最大的將是那些申請名校的學生。

美國大學招生諮詢協會（National Association for College Admission Counseling）執行長佩雷茲（Angel Perez）說：「當高中生人數激增時，申請進入名門大學的競爭就會變得更激烈，因為這些大學會有更多符合資格的學生可以挑選。」

紀事報指出，加州11和12年級生人數的增長類似美國整體趨勢。數據顯示，2024到2025學年度，加州年滿17歲的未成年人口約52萬5000人，高於過去幾年，除了2022年。

西部州際高等教育委員會（Western Interstate Commission for Higher Education）資深研究分析師布蘭斯柏格（Peace Bransberger）表示，年滿17歲人口的激增可以追溯到2007年時的嬰兒潮，但隨之而來的經濟大衰退又讓出生率快速下降。

如此說來，過幾年後，申請名校是否會變得較容易？專家表示不一定，部分原因是，這些名校不需要為了學費而招收一些不符入學標準的學生。

佩雷茲表示，像常春藤這類入學難度很高的大學，其財務主要依靠捐款，而非學費，他們有能力根據人口變化減少招生人數。相對地，那些較依賴學費來運作的大學，可能會因為學生人數減少而受到嚴重打擊。佩雷茲指出，美國約有70%的大專院校錄取大部分申請入學的學生，這些學校的財務可能因學生短缺而受到影響，甚至被迫關閉。

人口普查 加州 常春藤

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