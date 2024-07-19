洛縣府擴充縣政委員案 亞太裔社區領袖支持

縣政委員韓珍妮（前排左五）、霍華特（前排右五）與亞太裔民選官員、社區領袖合影。（記者沈瑋／攝影）

由洛縣 縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）聯合提出、蘇麗絲 （Hilda L. Solis）支持的縣政府改革提案，此前已於縣委會議上通過，其主要內容包括將縣政委員席位從五人擴充至九人，選舉產生縣府執行長，設立操守委員會等。在18日的記者會上，多位洛縣亞太裔民選官員及社區領袖出席表達支持。

趙美心議員在記者會上發言。（記者沈瑋／攝影）

聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）表示，洛縣目前的治理結構自1912年以來未曾改變，當時洛縣人口僅50萬，女性甚至沒有投票權。現在，洛縣已是全美人口最多的縣，亞太裔人口達150萬。擴充縣政委員席位後，每位委員將代表約100萬居民，更貼近民眾、替民發聲。

韓珍妮表示，此提案是為建立更好、更具代表性的政府，確保縣政委員會決定如何應對縣面臨的最大挑戰時，有更多的聲音在場；亞太裔社區應該擁有一席之地。蘇麗絲指出，縣政委員會的組成必須反映洛杉磯縣人口的多樣性增加，因此她支持霍華特和韓珍妮的縣府改革提案。

霍華特強調，此舉並不涉及增稅，而是基於洛縣現有的近460億元預算的再分配。她呼籲社區各界屆時積極參與改革進程。聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，增設更多縣政委員，意味著將更有效地將聯邦資金分發到實處，更好地為每位居民服務。他期待這項歷史性的改革提案能夠交由選民投票表決。

蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）及市議員羅霈霆（Henry Lo）亦到場表達支持。黃泰平表示，民眾對擴充縣政委員會席位、增加代表性的接受度已與幾年前、乃至幾十年前不同，相信此提案已經獲得洛縣社區更加廣泛的認可。

阿罕布拉市議員Jeff Maloney、聖蓋博谷水利局第三區理事長伍國慶（Mike Eng）、亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）執行長Manjusha P. Kulkarni等人也到場表示支持。目前，洛縣法律顧問目前正在起草修正縣政府憲章的法令，並將於23日（下周二）提交縣政委員會進行第一次審議。如果之後通過二次審議，它將作為憲章修正案出現在11月的選票上。