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LAX旅客自動捷運系統工程資金 加碼至33.4億元

洛杉磯訊
洛杉磯世界機場委員會（LAWA）18日將考慮批准額外4億元來解決法律索賠，並確定旅客自動捷運系統完工日期。（LAWA提供）
洛杉磯世界機場委員會（LAWA）18日將考慮批准額外4億元來解決法律索賠，並確定旅客自動捷運系統完工日期。（LAWA提供）

洛杉磯世界機場委員會（LAWA）18日將考慮批准額外4億元來解決法律索賠，以及確定洛杉磯國際機場LAX）嚴重延誤的旅客自動捷運系統的完工日期。若批准，該項目的總成本將從29億元增加到33億4000萬美元。

據福斯電視台Fox11報導，LAWA執行長John Ackerman向委員提交的一份報告顯示，機場需要額外資金來解決承包商LAX Integrated Express Solutions（也稱為 LINXS）就補償、生產和及時性相關問題提出的索賠。如資金到位，該項目可能會在2025年12月8日完工。但還需洛杉磯市議會批准資金請求。

報告指出，這些商業問題的解決也將使雙方能夠專注於完成洛杉磯國際機場旅客自動捷運系統（LAX Automated People Mover，簡稱LAX APM），包括實現捷運服務可用性；如果這些索賠持續得不到解決，LAWA會增加更高的潛在成本。

LAWA董事會於5月已批准為該項目提供約2億元的額外資金，以解決承包商提交的索賠，但這筆資金將作為這4億元的一部分包括在內，使和解總額增加至約5億5000萬美元。根據議程報告，18日議程上還包括額外的5000萬元作為應急資金的提議。

LAX機場旅客自動捷運系統於2019年3月動工，該旅客捷運系統最初的預計成本約為29億元，但根據此解決方案，該項目總成本將增加至33億4000萬元。旅客自動捷運系統是機場耗資300億元大型項目的一部分，該項目旨在更新航廈、登機口和機場標誌。

機場旅客自動捷運系統的竣工目標依然是趕在洛杉磯地區舉行世界賽事之前完工，包括2026年FIFA世界盃和2028年奧運會和殘奧會。根據LAWA網站稱，該捷運系統預計每年將運載約3000萬名旅客，從而每天減少11萬7000哩的車輛行駛哩程。

捷運 洛杉磯國際機場 LAX

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