高卿宣誓就任亞凱迪亞市長

市議會五位成員合影，從左至右依次為關美滿、April Verlato、王愛琳、鄭博仁、高卿。（記者沈瑋/攝影）

亞凱迪亞 市議會16日在市政廳舉行議會改組、市長輪換交接儀式，April Verlato任期完滿、卸任市長一職，高卿（Michael Cao）宣誓接任市長，同時關美滿（Sharon Kwan）接任副市長。

Verlato的卸任儀式由高卿主持，整個儀式氛圍莊重、熱烈；期間，亞市中心改善協會（Downtown Arcadia Improvement Association）代表拿著Verlato的人形立牌上台發表感謝致詞，又為儀式增添了歡笑。國會議員趙美心、加州 參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino）、加州眾議員方樹強、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）派出代表，為Verlato頒發榮譽狀，感謝她八年來為亞市所做的貢獻。

高卿是空軍退役軍人，也是心臟科醫生。他在就職演說中表示，將建立健康委員會、舉辦健康推廣講座和健康博覽會，關愛社區裡的老年人和退伍軍人，並承諾將優先保障公共安全。他還引用了甘迺迪總統的名言：「不要問國家可以為你做什麼，應該要問自己可以為國家做什麼」，表達自己為亞凱迪亞市民服務的決心。