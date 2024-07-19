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加州酷熱 專家教解暑方法

記者朱敏梓／洛杉磯報導
加州公共衛生部氣候變遷與健康公平團隊負責人Dan Woo分享避暑建議。（zoom截圖）
加州公共衛生部氣候變遷與健康公平團隊負責人Dan Woo分享避暑建議。（zoom截圖）

隨著加州氣候變得越來越炎熱和乾燥，全州面臨更頻繁和嚴重的極端高溫襲擊。加州人需要學習如何適應炎熱天氣，並最大限度地減少極端高溫對健康的影響。少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Service）於16日舉行線上論壇，專家在線上分享了有關如何預防酷熱的建議和資源。

極端高溫已成為影響加州最致命的氣候威脅。2022年，加州創紀錄的熱浪導致死亡人數增加5%。極端氣溫對老年人、嬰兒和兒童、孕婦和慢性病患者尤為危險。加州公共衛生部氣候變遷與健康公平團隊負責人Dan Woo表示，對民眾來說，四個關鍵要素是「保持知情、保持冷靜、保持水分和保持聯繫」。民眾應查看當地新聞，了解天氣預報、極端高溫警報以及避暑中心的使用情況，尤其是使用國家氣象局的高溫風險預報和CDC的熱風險儀表板。

此外，民眾需要了解熱病的徵兆和症狀，如熱痙攣、熱衰竭以及中暑。如果不及時治療，這些可能是致命的。中暑的症狀包括出汗、黏液痙攣、虛弱、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、嗜睡等，體溫通常會高達103華氏度及以上。當出現這些症狀時，需及時撥打911，將患者移至涼爽的地方並脫去多餘衣物，使用涼布或冷水浴使患者快速降溫。

Dan補充道，在酷暑天氣中，民眾需穿著輕便、塗防曬霜、洗冷水澡或泡澡，盡量避開一天中最熱的時段進行戶外活動，最好的方法就是盡可能待在有空調的地方。對於沒有或無法負擔空調的家庭，可以用濕涼鞋、毛巾等保持皮膚濕潤，並盡量減少使用烤箱或其他產熱電器。

對於低收入家庭，加州提供了能源援助計劃，幫助支付能源帳單。加州社區服務與發展部 (CSD)副助理主任Chuck Belk介紹，低收入家庭維持空調運作成本困難，聯邦低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）可以幫助這些家庭支付水電費。民眾可前往csd.ca.gov/energybill查詢是否符合資格。

加州 低收入 高溫

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