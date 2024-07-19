露宿到入住安置房 遊民感受不一

在一樓的公共活動區，（左起）Pepper、周自新、Amy。（記者沈瑋╱攝影）

洛杉磯遊民 服務局（Los Angeles Homeless Services Authority）最近發布最新統計報告顯示，洛市街頭遊民人數下降了10.4%，避護所的遊民人數增加了17.7%。經遊民巷（Skid Row）華人社工周自新引介，記者探訪了位於東好萊塢1040 N Kenmore Ave的遊民安置房The Wilcox，聽取了四位先前生活在遊民巷的「街友」從露宿街頭到入住後的感受。

The Wilcox共四層樓高、62戶帶獨立洗手間的單人公寓，每層配有洗衣房，一樓還有公共活動空間，內設桌椅、沙發、電視等，整體條件堪比大學生宿舍。受訪者Amy表示，這裡的住戶年齡均在55歲以上，申請到這裡須得到社工推薦。社工曾對他們每個人進行過背景調查，內容包括是否曾經有過住房、被驅逐出租房的記錄、加入過幫派組織，或藥物成癮、心理健康問題等。住戶每月租金通常為月收入三分之一，所以每個人所付金額不同。同時，食物花銷也由個人承擔。 Pepper的冰箱儲存了許多麵包、火腿和熱狗腸（記者沈瑋/攝影）

Amy於2022年12月自外地來到洛杉磯，安置房的等候期約為兩年。在洛杉磯，她等了10個月。她一直堅持工作養家，然而沒有醫療保險 。在經歷了中風、一系列手術之後，她無法恢復原來的工作，而她的女兒在佛州亦是經濟拮据、自顧不暇，女婿酗酒成性。

Cisco也來自外州，申請到安置房花了三年。他之前是承包商，在一次工作中受了工傷，雖然工會幫助支付醫療、復健等費用，但他從此喪失了工作能力，行走需要拄拐杖。現年61歲的Yvonne則是有先天性基礎疾病，3歲時診斷出來，而16歲一次發病時，她的媽媽藉口出去找鄰居幫忙，卻一去不復返。 遊民安置房The Wilcox外觀。（記者沈瑋╱攝影） 遊民安置房The Wilcox天井。（記者沈瑋/攝影）

住得最久的Pepper自封為「遊民巷市長」（Mayor of Skid Row），原名Ron Brown。他表示，此處就像個監獄，他們被安置在這裡，離開了熟悉的環境、朋友，每日無事可做。即便他們非常想獲得一些受教育的機會、職業培訓，甚至是情緒管理，以便再次融入社會、去做一些力所能及的事情，都無法實現。政府並沒有提供後續的配套服務，他也不知道是否有非營利組織在做這方面的工作。想要找人反應訴求，卻沒有任何渠道。他請周自新每周過來傳播福音，能有一些精神寄託，公寓管理人員起先並不允許，在他的再三堅持下才鬆口。