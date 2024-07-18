洛時精選╱種地自足且供銷 都市農場傳奇

Urban Homestead的雞蛋。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

務實的1984年德法斯（Jules Dervaes Jr.）賣掉了佛羅里達州的10英畝田地，帶著妻子與小孩搬到南加巴沙迪那攻讀神學。但他最後卻投身於另一項職志，在都市裡繼續種地。

約四分之一個美式足球 場大小的土地，離210高速公路出口只有一個街區，但卻成為德法斯一家自給自足的根基。

妻子不久後就離開了，因為種地並不是她想要的生活，但四個小孩留了下來，已經40多歲的他們，其中三個還在維持父親留下的「都會莊園」（Urban Homestead），為百多個家庭契作，每周提供蔬果、鮮花，還會提供給一些餐廳與外燴業者。

大女兒阿妮絲（Anäis Dervaes）說，一開始他們只是自耕自用，但爸爸後來把有機栽種當成生意了，1989年他們把前院的水泥剷掉，整個恢復成壤土，鄰居那時都覺得他們瘋了，但是當生意開始做起來，證明了移除草皮也能營生。

農夫日記吸引參觀人潮

德法斯2016年死於肺栓塞，但是現年49歲的阿妮絲、46歲的賈斯汀（Justin Dervaes）、41歲的佐丹（Jordanne Dervaes）承志，把2001年創立的非營利組織Urban Homestead Institute做大做好，不但為需要幫助的家庭提供蔬果，接受實習生與義工，還會定期邀學生來看食物的生長。

2000年前後，反對基因改造的浪潮開始興起，阿妮絲本來想參加抗議的，但老爸說，「為何不寫寫我們每天在做什麼，怎麼過簡單生活的？」她記得她應該是說了，「今天我種了玉米？誰要看啊？」

不過最後阿妮絲多了一份工作，部落客，因為人們真的會看。他們一家的故事開始有人追蹤，然後康普頓高中的老師問她，可不可以帶學生來參觀？「自此之後，學生參觀就成為日常生活的一部分」，阿妮絲說。

但是因為地方不夠大，所以每次只能一小團一小團的參觀。原來的車庫則改裝成小店，也是蔬果的分發中心；有頂的露台則是上課、示範的地方；原來的車道則擺滿了植物的育苗槽；雞鴨在後院的L型屋子裡；院裡種了很多果樹，其他的地方則是蔬果花卉的田。

因為生態保育的原因，Urban Homestead的菜田裡滿滿都是植物，萵苣、波菜、芝麻菜、義大利 蒲公英，還夾雜著向日葵。一個角落則放著手持育苗器，很簡單就能填滿土，然後一格格地埋下種子，發芽後再移到田裡。

田裡不時有蝴蝶、蜜蜂與其他益蟲，因為前院很多花卉，虞美人、香豌豆、旱金蓮、金盞花與可食用的玫瑰。

德法斯家的小孩不會大富大貴，但他們都衣食無缺，因為開銷少，又有父親培養的好奇心。他們2003年就裝了太陽能板，還有生活汙水回收系統（greywater recycling），所以每年水費不會超過1000元。有一陣子他們還會去附近餐廳回收油，自己做生質柴油給卡車用。2009年，德法斯一家拍了短片「Homegrown Revolution」，贏了不少獎回來。

幾年前，他們用以租代購的方式買下了隔兩戶的鄰居家，前院一樣變成農場。現在阿妮絲、佐丹住新家，賈斯汀和租客一起住舊家。> 志工兼顧客Tristan Lahoz（左）與佐丹（右）正在照顧植物。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報） Urban Homestead栽種的葉用甜菜。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報） 阿妮絲在廚房準備，這間房子興建於1917年。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

阿妮絲自稱是「廚師兼教師」，製作果醬，又開課教編織與其他家政技巧。佐丹管理另外一處的蜂場與老家的雞鴨。三個人都在外當任庭院、農莊、養雞顧問，西方學院（Occidental College）還聘請佐丹教授再生園藝與永續養殖，這門課還相當受歡迎。佐丹最近拿到了不動產執照，希望投身於老屋保護。

被笑不吃漢堡不穿球鞋

不過，家庭農場還是他們的首要任務，而阿妮絲說，因為太忙，所以打亂了他們的感情生活。例如都市人就很難瞭解，為何她一看到霜凍警告就要告辭，但她是為了回家保護植物不受寒害。

三個人現在都是單身，希望有一天可以發展長久關係，但是真的很難找到能夠理解他們的人。佐丹笑說，「約會是我們還沒熟練的專業，我可以接受任何挑戰，但不包括約會」。

阿妮絲說他們是在城市裡過著田園生活，所以跟其他都市人看問題的角度不太一樣，他們也不見得能懂，「但這就是我們的生活，我們的生命」。 紀念德法斯的銘牌。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報） Urban Homestead保存種子的方法。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

這樣的生活不總是愉悅的。他們很小的時候就變成素食家庭，年歲漸長就在家自學，但鄰居小孩總是笑他們不穿耐吉球鞋，不吃漢堡，也不喝蘇打飲料。

阿妮絲說，他們從小就吃燕麥片，上街亂跑也是赤腳，那時她覺得跟簡單生活格格不入。她會問爸爸，「為何我們要到二手商店買東西？」「為何我們只吃院子裡長的東西？」「為何我們不能吃普通食物，只吃葉用甜菜？」 廚師Onil Chibas（左）從賈斯汀（右）收下定的蔬果花卉。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報） Urban Homestead的播種。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

「在月球我也會種東西」

但她讀了啟發爸爸的書後，感覺就像突然開竅，素食生活終於成為她的一部分。書名是「Diet for a New America」，作者是John Robbins，講述工業養殖對人類健康、動物福祉與自然環境的傷害。

佐丹則說，感覺不太像爸爸強迫他們做不想做的事，他們碰到很多挫折，但他總是要我們反思生活中的每件事。因此他們有了責任感，也覺得種東西很驕傲，這些是他們的志業。爸爸常說，「如果你想做，就先看書，然後再做」，所以他讓小孩都懂得學習、解決自己的問題。

但是事情總有個限度，就像佐丹很想養馬養牛，但根本不可能，只是每當他們走岔了，嘗試的自由會把他們帶回原路。阿妮絲說，老家就像是一種身分認同，他們因此有了目標與熱情，「如果有必要，在月球我也會種東西」。 庭院的密集種植法。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報） Urban Homestead的手工果醬。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

業主大方傳授開墾城市農場秘方

每個月的第二個星期日舉辦「Learning Tours」，75元的門票就能進到農場參觀上課。不過賈斯汀可以先提供五個小秘方給想要開墾自家都市農場的人：

1. 選好土：植物要健康，就要選對土。但遺憾的是，多數人買的培植土都是垃圾，沒有養分。所以，Urban Homestead都用堆肥滋養土壤，但如果找不到堆肥，就用培養土，加點岩屑、蚯蚓便與礦物質就可以了，但千萬別買盆栽介質，「失敗案例多到數不清」。

2. 不要除蟲：因為自然會找到它的平衡點，如果把害蟲除光光，益蟲就不會來，關鍵就是不要以為自己是萬能的，靜觀其變就好。 Urban Homestead的大小等於四分之一個美足球場。（YouTube上的Homegrown Revolution） 德法斯最初只想簡單過活，但都市農莊現在成了子女的事業。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

3. 植物越密越好：大規模種植會留很大的間隙，方便機器採收，但在自家要用「平方呎園藝法」，植物種得越密越好，不只能夠擴大效益，還能幫土壤遮蔭，再加上一些生質覆蓋物就更能留住水分了。

4. 選會持續生長的植物：小朋友很愛紅蘿蔔或甜菜，但是庭院農場面積不大，所以要選摘了還會繼續生的植物，萵苣就是很好的選擇，番茄一次生一堆也不錯，反正就是不要選採收一次就沒了的植物。

5. 按部就班：許多人都是興沖沖地來Urban Homestead，以為沒幾天就能長出滿園蔬果，但是生長是需要時間的。賈斯汀說，就算他們做了四十多年，有時也會一星期三次不想幹活。種植每天都有不同的挑戰，天氣變化啦，從沒見過的蟲啦，乾旱、暴雨 甚至下雪，不是種下去就能等收成。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Jeanette Marantos。原文連結：Seeking a simpler life, he built an urban homestead. Now his family keeps it growing

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2024-07-08/urban-homesteading-experiment）