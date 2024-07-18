我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

洛時精選╱種地自足且供銷 都市農場傳奇

洛時記者╱Jeanette Marantos，編譯╱胡立宗
Urban Homestead的雞蛋。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）
Urban Homestead的雞蛋。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

務實的1984年德法斯（Jules Dervaes Jr.）賣掉了佛羅里達州的10英畝田地，帶著妻子與小孩搬到南加巴沙迪那攻讀神學。但他最後卻投身於另一項職志，在都市裡繼續種地。

約四分之一個美式足球場大小的土地，離210高速公路出口只有一個街區，但卻成為德法斯一家自給自足的根基。

妻子不久後就離開了，因為種地並不是她想要的生活，但四個小孩留了下來，已經40多歲的他們，其中三個還在維持父親留下的「都會莊園」（Urban Homestead），為百多個家庭契作，每周提供蔬果、鮮花，還會提供給一些餐廳與外燴業者。

大女兒阿妮絲（Anäis Dervaes）說，一開始他們只是自耕自用，但爸爸後來把有機栽種當成生意了，1989年他們把前院的水泥剷掉，整個恢復成壤土，鄰居那時都覺得他們瘋了，但是當生意開始做起來，證明了移除草皮也能營生。

農夫日記吸引參觀人潮

德法斯2016年死於肺栓塞，但是現年49歲的阿妮絲、46歲的賈斯汀（Justin Dervaes）、41歲的佐丹（Jordanne Dervaes）承志，把2001年創立的非營利組織Urban Homestead Institute做大做好，不但為需要幫助的家庭提供蔬果，接受實習生與義工，還會定期邀學生來看食物的生長。

2000年前後，反對基因改造的浪潮開始興起，阿妮絲本來想參加抗議的，但老爸說，「為何不寫寫我們每天在做什麼，怎麼過簡單生活的？」她記得她應該是說了，「今天我種了玉米？誰要看啊？」

不過最後阿妮絲多了一份工作，部落客，因為人們真的會看。他們一家的故事開始有人追蹤，然後康普頓高中的老師問她，可不可以帶學生來參觀？「自此之後，學生參觀就成為日常生活的一部分」，阿妮絲說。

但是因為地方不夠大，所以每次只能一小團一小團的參觀。原來的車庫則改裝成小店，也是蔬果的分發中心；有頂的露台則是上課、示範的地方；原來的車道則擺滿了植物的育苗槽；雞鴨在後院的L型屋子裡；院裡種了很多果樹，其他的地方則是蔬果花卉的田。

因為生態保育的原因，Urban Homestead的菜田裡滿滿都是植物，萵苣、波菜、芝麻菜、義大利蒲公英，還夾雜著向日葵。一個角落則放著手持育苗器，很簡單就能填滿土，然後一格格地埋下種子，發芽後再移到田裡。

田裡不時有蝴蝶、蜜蜂與其他益蟲，因為前院很多花卉，虞美人、香豌豆、旱金蓮、金盞花與可食用的玫瑰。

德法斯家的小孩不會大富大貴，但他們都衣食無缺，因為開銷少，又有父親培養的好奇心。他們2003年就裝了太陽能板，還有生活汙水回收系統（greywater recycling），所以每年水費不會超過1000元。有一陣子他們還會去附近餐廳回收油，自己做生質柴油給卡車用。2009年，德法斯一家拍了短片「Homegrown Revolution」，贏了不少獎回來。

幾年前，他們用以租代購的方式買下了隔兩戶的鄰居家，前院一樣變成農場。現在阿妮絲、佐丹住新家，賈斯汀和租客一起住舊家。>

志工兼顧客Tristan Lahoz（左）與佐丹（右）正在照顧植物。（攝影Myu...
志工兼顧客Tristan Lahoz（左）與佐丹（右）正在照顧植物。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
Urban Homestead栽種的葉用甜菜。（攝影Myung J. Chun╱...
Urban Homestead栽種的葉用甜菜。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
阿妮絲在廚房準備，這間房子興建於1917年。（攝影Myung J. Chun／洛...
阿妮絲在廚房準備，這間房子興建於1917年。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

阿妮絲自稱是「廚師兼教師」，製作果醬，又開課教編織與其他家政技巧。佐丹管理另外一處的蜂場與老家的雞鴨。三個人都在外當任庭院、農莊、養雞顧問，西方學院（Occidental College）還聘請佐丹教授再生園藝與永續養殖，這門課還相當受歡迎。佐丹最近拿到了不動產執照，希望投身於老屋保護。

被笑不吃漢堡不穿球鞋

不過，家庭農場還是他們的首要任務，而阿妮絲說，因為太忙，所以打亂了他們的感情生活。例如都市人就很難瞭解，為何她一看到霜凍警告就要告辭，但她是為了回家保護植物不受寒害。

三個人現在都是單身，希望有一天可以發展長久關係，但是真的很難找到能夠理解他們的人。佐丹笑說，「約會是我們還沒熟練的專業，我可以接受任何挑戰，但不包括約會」。

阿妮絲說他們是在城市裡過著田園生活，所以跟其他都市人看問題的角度不太一樣，他們也不見得能懂，「但這就是我們的生活，我們的生命」。

紀念德法斯的銘牌。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
紀念德法斯的銘牌。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
Urban Homestead保存種子的方法。（攝影Myung J. Chun／...
Urban Homestead保存種子的方法。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）

這樣的生活不總是愉悅的。他們很小的時候就變成素食家庭，年歲漸長就在家自學，但鄰居小孩總是笑他們不穿耐吉球鞋，不吃漢堡，也不喝蘇打飲料。

阿妮絲說，他們從小就吃燕麥片，上街亂跑也是赤腳，那時她覺得跟簡單生活格格不入。她會問爸爸，「為何我們要到二手商店買東西？」「為何我們只吃院子裡長的東西？」「為何我們不能吃普通食物，只吃葉用甜菜？」

廚師Onil Chibas（左）從賈斯汀（右）收下定的蔬果花卉。（攝影Myung...
廚師Onil Chibas（左）從賈斯汀（右）收下定的蔬果花卉。（攝影Myung J. Chun／洛杉磯時報）
Urban Homestead的播種。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時...
Urban Homestead的播種。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

「在月球我也會種東西」

但她讀了啟發爸爸的書後，感覺就像突然開竅，素食生活終於成為她的一部分。書名是「Diet for a New America」，作者是John Robbins，講述工業養殖對人類健康、動物福祉與自然環境的傷害。

佐丹則說，感覺不太像爸爸強迫他們做不想做的事，他們碰到很多挫折，但他總是要我們反思生活中的每件事。因此他們有了責任感，也覺得種東西很驕傲，這些是他們的志業。爸爸常說，「如果你想做，就先看書，然後再做」，所以他讓小孩都懂得學習、解決自己的問題。

但是事情總有個限度，就像佐丹很想養馬養牛，但根本不可能，只是每當他們走岔了，嘗試的自由會把他們帶回原路。阿妮絲說，老家就像是一種身分認同，他們因此有了目標與熱情，「如果有必要，在月球我也會種東西」。

庭院的密集種植法。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
庭院的密集種植法。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
Urban Homestead的手工果醬。（攝影Myung J. Chun╱洛杉...
Urban Homestead的手工果醬。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

業主大方傳授開墾城市農場秘方

每個月的第二個星期日舉辦「Learning Tours」，75元的門票就能進到農場參觀上課。不過賈斯汀可以先提供五個小秘方給想要開墾自家都市農場的人：

1. 選好土：植物要健康，就要選對土。但遺憾的是，多數人買的培植土都是垃圾，沒有養分。所以，Urban Homestead都用堆肥滋養土壤，但如果找不到堆肥，就用培養土，加點岩屑、蚯蚓便與礦物質就可以了，但千萬別買盆栽介質，「失敗案例多到數不清」。

2. 不要除蟲：因為自然會找到它的平衡點，如果把害蟲除光光，益蟲就不會來，關鍵就是不要以為自己是萬能的，靜觀其變就好。

Urban Homestead的大小等於四分之一個美足球場。（YouTube上的...
Urban Homestead的大小等於四分之一個美足球場。（YouTube上的Homegrown Revolution）
德法斯最初只想簡單過活，但都市農莊現在成了子女的事業。（攝影Myung J. C...
德法斯最初只想簡單過活，但都市農莊現在成了子女的事業。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）

3. 植物越密越好：大規模種植會留很大的間隙，方便機器採收，但在自家要用「平方呎園藝法」，植物種得越密越好，不只能夠擴大效益，還能幫土壤遮蔭，再加上一些生質覆蓋物就更能留住水分了。

4. 選會持續生長的植物：小朋友很愛紅蘿蔔或甜菜，但是庭院農場面積不大，所以要選摘了還會繼續生的植物，萵苣就是很好的選擇，番茄一次生一堆也不錯，反正就是不要選採收一次就沒了的植物。

5. 按部就班：許多人都是興沖沖地來Urban Homestead，以為沒幾天就能長出滿園蔬果，但是生長是需要時間的。賈斯汀說，就算他們做了四十多年，有時也會一星期三次不想幹活。種植每天都有不同的挑戰，天氣變化啦，從沒見過的蟲啦，乾旱、暴雨甚至下雪，不是種下去就能等收成。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Jeanette Marantos。原文連結：Seeking a simpler life, he built an urban homestead. Now his family keeps it growing

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2024-07-08/urban-homesteading-experiment）

Urban Homestead的成員，由左至右為阿妮絲、賈斯汀、佐丹。（攝影My...
Urban Homestead的成員，由左至右為阿妮絲、賈斯汀、佐丹。（攝影Myung J. Chun╱洛杉磯時報）
義大利 足球 暴雨

上一則

性別新法 媒體：待聯邦法院決定

下一則

槍案報導留言「下次別失手」？教授報警

延伸閱讀

回歸首戰碰瑞典傳奇之子 納達爾話題對決奪勝

回歸首戰碰瑞典傳奇之子 納達爾話題對決奪勝
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁
巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍
賈斯汀酒駕被控罪 向歌迷訴苦：這星期好難挨

賈斯汀酒駕被控罪 向歌迷訴苦：這星期好難挨
逮賈斯汀的菜鳥帥警因執法嚴格聞名 被叫「紅髮小混蛋」

逮賈斯汀的菜鳥帥警因執法嚴格聞名 被叫「紅髮小混蛋」
賈斯汀酒駕被捕被控3罪名 首發聲：這個禮拜好難挨

賈斯汀酒駕被捕被控3罪名 首發聲：這個禮拜好難挨

熱門新聞

好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
趕走霸住游民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住 華人倉庫遭「開腸破肚」損失10萬+

2024-07-14 22:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力