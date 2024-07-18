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拒發亞裔證書 加州按摩治療委員會遭控歧視

洛杉磯訊
由醫生建議使用的註冊按摩治療師服務。（本報資料圖片）
由醫生建議使用的註冊按摩治療師服務。（本報資料圖片）

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）近日在沙加緬度高等法院對加州按摩治療委員會（California Massage Therapy Council，簡稱CAMTC）提出訴訟，指控其對亞裔學生存在歧視

由於越來越多的縣市要求從業人員必須持有CAMTC的認證才可以工作，所以CAMTC是加州從事按摩治療職業的主要認證機構。這起訴訟是代表六名亞美按摩治療學生提出， CAMTC以所謂的語言能力不足為由，不公平地扣留他們從事按摩師工作所需的證書。 CAMTC要求原告和其他A2Z學校的學生參加額外的英語面試，而原告並未收到任何關於面試內容的資訊。這些面試並不一致，問題重點與原告的知識和按摩治療並不相關。儘管原告和其他亞裔學生完成了所有的課程和培訓並在期間表現優異，但他們的證書仍被拒絕。亞美公義中心正在請求初步禁令，命令 CAMTC停止扣留亞裔學生的認證。

華人學員李琳在加州羅斯維爾(Roseville)擔任按摩治療師已有五年，當時該地沒有CAMTC認證要求。在搬到洛杉磯後，她用5,00美元積蓄支付了超過500小時課程的學費。課程結束後，她被要求參加一場非正式面試，但未能通過。為此CAMTC未提供任何官方解釋。

對此，李琳說：「CAMTC沒有給我提供任何時間表，也沒有給我獲得CAMTC執照的可能性。這使我無法在家附近工作。我必須長途跋涉到不需要CAMTC認證的縣去工作。我每個月只能在家睡兩天。我只想比現在更多見到我的丈夫和兒子。CAMTC拒絕我的申請給我造成了巨大的精神痛苦。我真的很累。」

加州 亞裔 歧視

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