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洛市議會同意分析人工草皮是否有害 換天然草皮最高補助2.5萬元

編譯胡立宗／綜合報導

加州面臨乾旱威脅，換用不必澆水的人工草皮曾經不錯的選擇。但是近年的研究確認，人工草皮的原料含有有毒的永久化學物質PFAS，長期吸入對人體有害，因此加州已在2023年實施Senate Bill 676號修正案，地方政府可以自行決定是否禁用人工草皮。

洛杉磯市議會最近決定授權研究是否禁用人工草皮，以根絕永久化學物質（forever chemicals）全氟烷基化合物（PFAS）的威脅。

再換回天然草皮可能增加水費負擔，但是聖費南度谷奧杜邦學會（Audubon Society）的財務長、本身住在恩西諾（Encino）的Patricia Bates告訴洛杉磯每日新聞，不像很多鄰居換用人工草皮，她三年前決定改種加利福尼亞原生植物，「現在看來一點都沒錯」。

奧杜邦學會本身的宗旨就是自然保育，Patricia Bates的決定並不意外，只是沒想到換用耐旱的原生植物竟然可以拿到補助。洛杉磯水電局的草皮換用回饋計畫每平方呎補助5元，上限為5000平方呎，也就是2萬5000元。因此她說，換用原生植物其實沒多花什麼錢。此一專案網址為https://www.ladwp.com/who-we-are/water-system/water-conservation/turf-replacement-rebate。

回到人工草皮與PFAS上，洛市議會能源暨環境委員會6月28日同意，對人工草皮的健康影響展開研究，當成是否禁用的依據之一。但就現狀來說，不只許多民眾家裡使用人工草皮，學校、綠地、運動場與休憩場所也大量使用，因此一旦禁用，影響範圍頗大。

雖然聯邦環保署尚未有定論，但加州已經率先開放各地方自行決定是否禁用。此一決定也讓家裡已經換用人工草皮的人開始擔憂，也是恩西諾居民的Maria Solayzami五年前換用人工草皮，看起來美觀而且不必澆水，但她之前不知道PFAS的事，現在反倒開始擔心，因為家裡有三個小孩。

加州 洛杉磯

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