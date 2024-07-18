蒙市新建案爭議 市議員建議居民申請停車權

在近日的聽證會上，許多居住在該街道上的華裔居民到場，表達反對聲音。（市議會截圖）

蒙特利公園市 位於338-410 S. Alhambra Avenue的建案，近日在市府召開的聽證會上遭到了附近諸多居民的反對，關於這些質疑聲音，蒙市市議員饒影凡表示，在幾年的市議會上，該議案就因一些原因被否決，要求建商進行修改，現如今建商提交的建案符合標準，市議會將繼續關注規劃委員會（Planning Commission）的後續決議。

饒穎凡說，在幾年前的市議會上，該建案因為樓層過高、不符合城市標準，遭到了市議會的反對，要求建商重新修改層高和層數。建商按照市府的意見進行了修改，現如今的方案已經符合市府的標準。對於居民們普遍關注的停車位過少的問題，饒穎凡表示，她之前也重點關注過這個問題，因此向規劃委員會進行了解，之所以城市會批准這些停車位，與州政府的政策有關。現今州府因為住房緊缺的問題，提倡建商蓋高密度的公寓，同時允許減少相應的停車位，因此該建案符合州政府所頒布的相關政策標準。

不過對於居民們的顧慮，饒穎凡也提出了自己的看法。她表示如果該建案一旦通過，建議居民們可以聯合起來簽名，向政府申請停車證「permit parking」，也就是只有Alhambra Avenue街上的居民才擁有停車的權限，這樣可以避免亂停車、占用車位的問題。同時，市府也可以考慮限制該建案居民的停車權限，給予有限的街道停車位，以此來達到一定的平衡。

關於該建案，蒙市規劃委員會和市議會將進行進一步的探討和決議。記者嘗試聯繫蒙市規劃委員會獲取官方說法，但是幾次嘗試後均沒有得到回覆。