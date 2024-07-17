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「Bank Director」評選 華美銀行摘最佳營運銀行桂冠

洛杉磯訊
美國權威金融雜誌「Bank Director」日前發佈2024年RankingBanking銀行評選結果，華美銀行摘得最佳營運銀行的桂冠。（華美銀行提供）
美國權威金融雜誌「Bank Director」日前發佈2024年RankingBanking銀行評選結果，華美銀行摘得最佳營運銀行的桂冠。（華美銀行提供）

美國權威金融雜誌「Bank Director」日前發布2024年銀行排名（RankingBanking）銀行評選結果，華美銀行憑藉傑出表現再度領先其他資產達500億元的美國銀行，摘得最佳營運銀行的桂冠。這也是華美銀行連續第二年獲得此項榮譽，且在過去4年間，該行共三次位列該榜單首位。

今年的RankingBanking研究是對美國300家規模最大的上市銀行在2023年的表現進行評估，透過分析標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）提供的數據，對比各銀行的平均資產報酬率、平均股東權益報酬率、有形普通股權益資本比率，以及非獲利資產對貸款和其他銀行屋的比率，綜合考量銀行的盈利能力、資本充足率以及資產品質。其中大家熟悉的大通銀行（JPMorgan Chase）排名第9、富國銀行（Wells Fargo）排名第19，美國銀行（Bank of America）排名第24。

「Bank Director」雜誌在報導中指出，總資產達709億元的華美銀行每年的營運表現都出類拔萃。在此之前，該行分別在2020年和2022年兩度位居其資產類別之首，並在2021年位列第二。

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