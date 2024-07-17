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洛杉磯推動綠化 與華社居民對話尋求共識

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
少數族裔媒體（EMS）在洛杉磯州立歷史公園舉辦圓桌會議，邀請十位社區領袖共同探討擴展綠地，右五為Sissy Trinh。（記者沈瑋/攝影）
少數族裔媒體（EMS）在洛杉磯州立歷史公園舉辦圓桌會議，邀請十位社區領袖共同探討擴展綠地，右五為Sissy Trinh。（記者沈瑋/攝影）

洛杉磯在推動城市綠化時，面臨諸多挑戰和機遇。各區居民對於綠化的反應較為多樣和複雜，這與其經濟結構和歷史背景密不可分。

東南亞社區聯盟（Southeast Asian Community Alliance）執行長Sissy Trinh指出，他們在工作中經常與華埠低收入居民接觸，大家對於中產化（gentrification）和被迫遷的擔憂尤為強烈。居民擔心因房租上漲被迫離開自己生活多年的社區，因此對於任何新的改造措施都心存疑慮，特別是綠化計畫。但是，「從當地招聘、創造有福利的州工作也是推行更多綠地的策略及計畫的一部分。」

華埠作為一個歷史悠久的社區，長期以來一直面臨著經濟壓力和社會變遷的雙重挑戰。華埠服務中心（Chinatown Service Center）的執行長伍競群（Peter Ng）表示，對於低收入居民來說，首要考慮的仍然是切身經濟問題。但他也指出：「綠化與保障可負擔住房、經濟發展可以共存，需要的是合理的城市規畫和政策支持。」

改善現有綠地的可及性（accessibility）也是重要一環。Trinh表示，華埠附近的洛杉磯州立歷史公園公園與社區之間，有一段路因為沒有紅綠燈，行人難以安全地過馬路。儘管直線距離很近，但周圍居民卻無法方便地使用公園。她指出：「這其實僅需要透過增加一處交通燈就可以解決。」但由於附近有一家快遞公司的大型物流中心，過往的貨運車輛可能並不想增加等待時間。面對這樣的情況，便需要社區組織從中斡旋，「合作共識是解決這些問題的關鍵。」

此外，Trinh還提到可以利用現有公園的空間來促進社區的文化活力，比如正規化街頭小販和舉辦夜市，這樣不僅可以提升公園的利用率，還能促進社區的交流和經濟發展。

城市官員、社區領袖和居民之間需要更多的對話和協作，找到平衡各方利益的解決方案。蒙特利公園市長黃泰平（Thomas Wong）提到他在為聖蓋博谷水利局董事會工作時，倡導過為學校提供資金以進行綠化項目。現在市政府正在制定一個綜合公園系統總體規畫，並積極聽取社區的意見。

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