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長堤港6月貨運創新高 年增逾40%

洛杉磯訊
長堤港16日宣佈今年6月貨物運輸量創下近年新高，進出口貨運總量比2023年6月同期成長超過40%。（長堤港管理委員會）
長堤港16日宣佈今年6月貨物運輸量創下近年新高，進出口貨運總量比2023年6月同期成長超過40%。（長堤港管理委員會）

長堤港16日宣布，今年6月貨物運輸量創下近年新高，比2023年6月同期成長超過40%。

長堤港管理委員會表示，由於消費者支出增加等原因，剛剛結束的6月是他們近年最為繁忙的一個月。

港口管理委員會表示，剛剛過去的6月，長堤港20呎貨櫃出口貨運總量達84萬2446個，比2023年6月增長41.1%，比2022年同期最高紀錄增加7034個。其中進口量貨櫃為41萬9698個，比去年同期劇增53%；出口貨櫃總數為9萬8300個，成長約4%；空貨櫃32萬4448個，吞吐量增加42.1%。

長堤港執行長Mario Cordero16日表示，2024年下半年美國和加州經濟將會出現溫和成長，包括消費者的支出也在溫和增加當中，為應對大幅度成長的貨運量，碼頭附近道路和鐵路升級改造都在加速中。

長堤港管理委員會表示，2024年上半年，長堤港的進出口貨櫃總數為429萬1626個，比2023年上半年上升15%。港口管理委員會主席Bobby Olvera Jr.表示，現在長堤港的重點任務是要保持進出口貨物通關流暢，鞏固長堤港的太平洋貿易門戶港地位。

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