華社關注新法 專家籲加強親子溝通

加州立法禁金止將學生變更性別認同通知家長或者透露任何人。(Gela delrose/Pexels)

加州立法實施禁止學區 在沒有獲得學生允許情況下，將學生變更性別認同 通知家長或者透露任何人。這項新法在南加華人社區引起廣泛關注，部分人士認為，應保護學生隱私，也有家長認為，父母也是監護人有權知道孩子各方面情況。有教育界人士表示，家長平時要與孩子常溝通，及時了解子女的變化。立法已成事實，家長應關注學區提供高水平教育品質，讓學生升入理想大學深造，這才是最重要的。

哈岡學區教委郭志指出，州長之所以會簽署這項新法令，主要原因是出於保護學生關於性別認同變更方面的隱私。未成年學生的性別認同變更行為有可能出於好奇，或者其他原因。但家長作為監護人，要求知道子女在學校各方面表現，學區也要負起責任。一旦子女在學校發生情況但沒有得到學區告知，很多家長就要投訴學區。所以，現在這項新法已經實施。作為華裔 家長要平時多與子女溝通。而且，最重要的是關注學區是否能夠提供優良教育品質，將學生送到理想大學深造。

核桃谷學區教委佟儀強調，如果家長與子女平時多溝通交流，自然就會注意到孩子們的變化，所以實際上不必由學區來通知家長。而這項新法也是出於保護學生的目的。作為華裔家長，也不必為了這項立法去改變什麼，只要做到平時對孩子多關心多引導。一旦孩子有性別取向方面的變化，也不要太緊張，因為孩子也不可能都是一模一樣的。

華裔教師協會理事會主席文華東表示，子女在未達到法定成人年齡的情況下，父母作為監護人有權知道子女的任何情況，而未成年人的行為是無法自己負責的。如果在學生性別認同變更方面不通知家長，而其他方面變化卻要讓家長知道。所以他表示反對這條新法。

前聯邦教育部助理副部長張曼君說，實際上如果家長與子女平時關係密切，經常溝通，所謂學區是否通知都沒有太重要，但州長紐森簽署這項法律是不對的。

羅蘭學區華裔教委陳正治說，這項新法實際上剝奪了父母教育子女的基本權利，雖然遭到各方反對，但還是無效得以實施。現在大家只能接受事實。今後家長們更需要與子女多溝通了解孩子成長。作為父母責任更重大了！

聖安東尼山學院理事陳介飛指出，這項新法完全是出於保護學生個人隱私目的，避免干涉個人生活及避免學生發生性別認同變更時受到傷害。