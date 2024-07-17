我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

高調抗議性別新法 馬斯克要出走

洛杉磯訊
馬斯克對加州州長紐森簽署新法，以搬搬遷Space X總部高調回應。（Space X網頁）
馬斯克對加州州長紐森簽署新法，以搬搬遷Space X總部高調回應。（Space X網頁）

美聯社報導，馬斯克16日宣布，計畫將SpaceX和X平台兩家公司的總部從加州搬遷到德克薩斯州，回應當天加州州長紐森簽署新法，禁止學校通知家長學生改變性別認同。

馬斯克在X上分享了這一消息，稱紐森簽署的一項禁止加州學區通知家長有關孩子性別認同變更的法律是「最後一根稻草」。

馬斯克表示，SpaceX總部將從南加州霍桑市（Hawthorne） to Starbase,搬遷到德克薩斯州的星基地鎮（Starbase），而X總部將從舊金山搬遷到德州奧斯汀。馬斯克在一個帖子中說：大約一年前，我確實向紐森州長明確表示，此類法律會迫使家庭和公司離開加州以保護他們的孩子。

這並不是馬斯克第一次宣布將他的公司搬出黃金州。

2021年，馬斯克將特斯拉的總部從加州派洛阿圖（Palo Alto） 搬到德州奧斯汀，但後來在2023年宣布計劃搬回去。SpaceX在德州南端靠近墨西哥邊界的博卡奇卡海灘（ Boca Chica Beach，即星基地鎮）建造和發射其巨型星艦火箭。該地區位於南帕德里島（South Padre Island）的下方，距離布朗斯維爾（Brownsville）約20英里。

該公司的較小的獵鷹9號火箭則從佛羅里達州的卡拉維爾角和南加州起飛。

加州 馬斯克 紐森

上一則

充電樁嚴重不足 車主怨聲連連

下一則

新法禁通知家長 學生改性別認同

延伸閱讀

史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬

史上最大規模裁員後 特斯拉又開始招兵買馬
道瓊：馬斯克表態每月捐款4,500萬美元給支持川普機構

道瓊：馬斯克表態每月捐款4,500萬美元給支持川普機構
川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員
馬斯克改造X 舊金山辦公室部分轉租 總面積達46萬平方呎

馬斯克改造X 舊金山辦公室部分轉租 總面積達46萬平方呎
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

熱門新聞

矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
NU Car Rentals在評價網站Yelp上的得分為1.6，其中一星的比例壓倒性地高。（取自Yelp網站）

租車出遊小心有「坑」 還車前先拍照存證

2024-07-11 22:48

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」