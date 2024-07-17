高調抗議性別新法 馬斯克要出走

馬斯克對加州州長紐森簽署新法，以搬搬遷Space X總部高調回應。（Space X網頁）

美聯社報導，馬斯克 16日宣布，計畫將SpaceX和X平台兩家公司的總部從加州 搬遷到德克薩斯州，回應當天加州州長紐森 簽署新法，禁止學校通知家長學生改變性別認同。

馬斯克在X上分享了這一消息，稱紐森簽署的一項禁止加州學區通知家長有關孩子性別認同變更的法律是「最後一根稻草」。

馬斯克表示，SpaceX總部將從南加州霍桑市（Hawthorne） to Starbase,搬遷到德克薩斯州的星基地鎮（Starbase），而X總部將從舊金山搬遷到德州奧斯汀。馬斯克在一個帖子中說：大約一年前，我確實向紐森州長明確表示，此類法律會迫使家庭和公司離開加州以保護他們的孩子。

這並不是馬斯克第一次宣布將他的公司搬出黃金州。

2021年，馬斯克將特斯拉的總部從加州派洛阿圖（Palo Alto） 搬到德州奧斯汀，但後來在2023年宣布計劃搬回去。SpaceX在德州南端靠近墨西哥邊界的博卡奇卡海灘（ Boca Chica Beach，即星基地鎮）建造和發射其巨型星艦火箭。該地區位於南帕德里島（South Padre Island）的下方，距離布朗斯維爾（Brownsville）約20英里。

該公司的較小的獵鷹9號火箭則從佛羅里達州的卡拉維爾角和南加州起飛。