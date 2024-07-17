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哈岡永久遊民中心改造計畫公共安全管理 居民關切

記者楊青／哈仙達岡報導
上百居民參加哈仙達岡15日晚舉辦的市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。（記者楊青／攝影）
上百居民參加哈仙達岡15日晚舉辦的市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。（記者楊青／攝影）

哈仙達岡七街村Hotel 6永久遊民中心改造計畫再起波瀾。當地華洋居民在15日晚的市民大會上質疑遊民中心未來的安全管理、無論是資金還是應急方案均未落實處，對社區公共安全和當地居民利益有欠考量。遊民中心運營承辦方則表示，遊民中心作為整個社區的共同居民，只對部分環境安全負責，並不應該對整個地區的安全負責。

哈仙達岡15日晚舉辦市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。...
哈仙達岡15日晚舉辦市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。（記者楊青／攝影）

哈岡七街村遊民中心改造工程及運營管理承辦方Works負責人15日晚向居民報告遊民中心改造進展最新情況。上百位居民前往旁聽並提出意見。洛縣警察局派出六名警員前往現場，兩個小時的市民會秩序井然。

洛縣派出六名警員到現場。（記者楊青／攝影）
洛縣派出六名警員到現場。（記者楊青／攝影）

Works負責人表示，他們從1998年開始在洛杉磯地區運用遊民避難所，從五個人的小避難所開始，至今已安置將近4000遊民，有相當經驗。

負責人表示，原計畫2023年夏季完成的遊民中心因各種原因大大推遲，按最新規畫，工程將在2025年完成旅館的硬件改造，首批遊民將在2025年6至7月入住，所有遊民將在2025年9月至10月間完成入住。

Works負責人強調，他們對居民對公共安全的擔心感同身受，將在遊民中心設立全天候監控系統，可在第一時間與出現異常情況的住戶對話和溝通，管理人員也都經過培訓，尤其是對居民的酒精和毒品管理，會很嚴格，每20位居民將配備一名管理員。

她表示，遊民中心所有的長期居民都將不是免費白住，而是需要交付一定的租金，可能是其收入的三分之一。當然，房租並非正常的市場價格，而是經過調整的補助之後計算的低收入住房價格。負責人還表示，所有申請人都將做背景調查，確定他們在七年至十內年沒有犯罪記錄，性犯罪者沒有申請資格。

哈岡居民委員會副會長方孝偉發言表示，遊民中心的報告只是強調了準備得多好多好，但並沒有看到任何第二甚至第三套應變方案。

他指出，計畫收容142名遊民的中心將入住非常高比例的精神健康欠佳人士，毒品和酒精也是嚴重問題，這都意味著隨時對出現異常狀況；其次，如果遊民中心收費運營，何以保證遊民有能力或願意支付？如果幾年後遊民交不起房租，政府補助不夠，遊民中心最後變成社區的爛攤子，政府有沒有已準備好預備方案？他表示，哈岡人長期在這裡生活，無法隨便搬家，但如果政府沒有預備好方案應對很可能出現的問題，是對當地居民非常不負責的做法。

哈仙達岡15日晚舉辦市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。...
哈仙達岡15日晚舉辦市民大會，再次討論七街村Hotel 6永久游民中心改造計畫。（記者楊青／攝影）

一位華人居民發言表示，目前洛縣分管哈岡的警力本來就相當有限，遊民中心運營之後可以預料的頻發意外狀況，何以應對？他認為遊民中心既然是收費運營，就應出資負責額外增加的警力消耗。但遊民中心表示他們也是非盈利組織，無力承擔這些費用。

現場還有居民提出質疑：遊民中心的管理人員是否可以隨時檢查遊民房間，以確保他們沒有非法毒品，但管理人員表示，未來對遊民的管理將等同於正常居民，不會隨便進入他們的房間搜查他們的東西。她同時表示，遊民中心應該只對部分社區安全負責，而不應該對整個社區安全負責。

而居民則表示，哈岡本來是一個相當安全的社區，遊民中心未來給城市帶來的各種問題，難道不應該由這個中心來負責？

遊民 毒品 洛縣

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