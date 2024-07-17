38區國會議員候選人秦振國：遊民中心建設不治標不治本

38區國會議員候選人秦振國（站者）15日晚在哈岡市民大會上發言表示，洛縣和加州的遊民收容計劃，不治標更不治本。（記者楊青／攝影）

針對洛杉磯 縣在華人聚居的哈仙達岡建設永久性遊民 中心並表示會要求遊民付費入住，38區國會議員候選人秦振國指出，這不可能實現。他進一步指出，加州 和洛縣現行的遊民中心建設計畫，不治標更不治本。

秦振國15日晚參加哈岡居民大會，聽取七街村永久遊民中心管理公司對工程計畫的最新報告，該報告表示將對入住中心的遊民進行安全管理，違規者將不予繼續居住；報告同時表示，遊民入住該中心並非免費，而是要按低於市場價格的房租交付一定的費用，比如其收入的三分之一；如果多次不按時繳費，不得繼續居住。秦振國認為，這是一個自欺欺人的說法，不合情理，也無法實現。

秦振國上台發言表示，因為沒有錢買房和租房才會成為遊民，一些人甚至不願意入住房子受到管束。要求遊民交付他們收入的三分之一才能入住，實為自欺欺人；而不交租的房客將不能繼續留住，意味著他們重新回到街上流浪，同樣與加州和洛杉磯縣的Home Key計畫初衷相矛盾。這兩項都是一個死結。

秦振國表示，自己從事地方公職12年多，對遊民問題感觸良多，加州政府和縣政府每年投放納稅人巨額資金用於遊民收容計畫，但這些年南加州遊民人數不減反增，多地蔓延，事實和數據證明，加州和洛杉磯縣這麼多年的遊民治理方案行不通。

他認為，且不說加州的天氣和遊民政策吸引全美各地的遊民，加州的經濟環境和價格飛漲的房屋市場，都足以讓很多人負擔不起另謀出路，而加州的各種繁複政策和法規也束縛了經濟住房建設。他說，南加一位地方城市市長最近告訴他，該市早就計畫建設數百棟經濟型住房，但七年過去，至今未能完成，主要原因就是各種審批拖延，又遇上近年創紀錄的通貨膨脹，導致建設成本大大增加，工程難以為繼。

秦振國認為，遊民問題已成為加州普遍的問題，直接影響到社區和商家。選民應該在今年11月選舉中擦亮眼睛，將做不好的人換下來，將不對的政策改過來，才可能根本扭轉加州的遊民困境。