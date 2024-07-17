38區國會議員候選人秦振國：遊民中心建設不治標不治本
針對洛杉磯縣在華人聚居的哈仙達岡建設永久性遊民中心並表示會要求遊民付費入住，38區國會議員候選人秦振國指出，這不可能實現。他進一步指出，加州和洛縣現行的遊民中心建設計畫，不治標更不治本。
秦振國15日晚參加哈岡居民大會，聽取七街村永久遊民中心管理公司對工程計畫的最新報告，該報告表示將對入住中心的遊民進行安全管理，違規者將不予繼續居住；報告同時表示，遊民入住該中心並非免費，而是要按低於市場價格的房租交付一定的費用，比如其收入的三分之一；如果多次不按時繳費，不得繼續居住。秦振國認為，這是一個自欺欺人的說法，不合情理，也無法實現。
秦振國上台發言表示，因為沒有錢買房和租房才會成為遊民，一些人甚至不願意入住房子受到管束。要求遊民交付他們收入的三分之一才能入住，實為自欺欺人；而不交租的房客將不能繼續留住，意味著他們重新回到街上流浪，同樣與加州和洛杉磯縣的Home Key計畫初衷相矛盾。這兩項都是一個死結。
秦振國表示，自己從事地方公職12年多，對遊民問題感觸良多，加州政府和縣政府每年投放納稅人巨額資金用於遊民收容計畫，但這些年南加州遊民人數不減反增，多地蔓延，事實和數據證明，加州和洛杉磯縣這麼多年的遊民治理方案行不通。
他認為，且不說加州的天氣和遊民政策吸引全美各地的遊民，加州的經濟環境和價格飛漲的房屋市場，都足以讓很多人負擔不起另謀出路，而加州的各種繁複政策和法規也束縛了經濟住房建設。他說，南加一位地方城市市長最近告訴他，該市早就計畫建設數百棟經濟型住房，但七年過去，至今未能完成，主要原因就是各種審批拖延，又遇上近年創紀錄的通貨膨脹，導致建設成本大大增加，工程難以為繼。
秦振國認為，遊民問題已成為加州普遍的問題，直接影響到社區和商家。選民應該在今年11月選舉中擦亮眼睛，將做不好的人換下來，將不對的政策改過來，才可能根本扭轉加州的遊民困境。
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