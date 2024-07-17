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洛杉磯縣植物園雞蛋花節 20日中文導覽

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden）將於19日至20日舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival）。（植物園提供）
洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden）將於19日至20日舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival）。（植物園提供）

洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden）將於19日至20日舉辦雞蛋花節（Plumeria Festival），以慶祝植物園的雞蛋花林成立10周年。洛縣植物園擁有美國西部最大的雞蛋花公共收藏。

雞蛋花是一種充滿異國情調的花朵，因夏威夷和花環而聞名和流行，原產於加勒比海、墨西哥及南美洲中部和北部，雞蛋花在世界各地都很受歡迎。出生於古巴的Arturo Martinez非常喜歡雞蛋花，因為這讓他想起古巴，他在好萊塢花園裡種滿雞蛋花植物。他慷慨地把自己的雞蛋花收藏與洛縣植物園分享，多年來的培育成為雞蛋花林。

雞蛋花是一種充滿異國情調的花朵，因夏威夷和花環而聞名和流行。（植物園提供）
雞蛋花是一種充滿異國情調的花朵，因夏威夷和花環而聞名和流行。（植物園提供）

100多棵雞蛋花樹在夏季綻放，色彩繽紛且繁雜的花朵和天堂般的香氣讓遊客們心曠神怡。雞蛋花喚起人們對童年、家人和朋友、假期和花園參觀的回憶。無論是雞蛋花愛好者還是雞蛋花種植新手，雞蛋花節都能滿足其需求。這次雞蛋花節由Longo Toyota-Lexus贊助主辦。植物園透過植物義賣、雞蛋花林之旅、專家講座分享花園技巧、娛樂活動和美食餐車來慶祝雞蛋花節，且有超過20個植物供應商參與。為照顧華人，植物園也會在20日的中午11時30分安排中文普通話導覽。

雞蛋花節的時間是7月19日星期五下午4點至8點，7月20日星期六上午9點至下午2點，地點是洛杉磯縣植物園（301 North Baldwin Avenue Arcadia, CA 91007）。植物園門票含雞蛋花節，詳情可登錄https://arboretum.org/

雞蛋 植物園 古巴

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